Le boycott des médias sociaux par Swansea pendant une semaine après une vague d’abus racistes est «  mieux que de ne rien faire  », déclare Simon Jordan, Birmingham et les Rangers annoncent également des boycotts

Simon Jordan a soutenu la décision de Swansea City d’avoir un congé sabbatique de sept jours pour publier du contenu sur ses canaux de médias sociaux dans le but de lutter contre les abus et la discrimination en ligne.

Trois joueurs de Swansea – Yan Dhanda, Ben Cabango et Jamal Lowe – ont récemment été victimes d’abus racistes sur les réseaux sociaux et le club du championnat a déclaré « assez c’est assez » en prenant fermement position.

Swansea FC

L’équipe du championnat a pris une position ferme dans la lutte contre les abus et la discrimination en ligne

Le trio de Liverpool Trent Alexander-Arnold, Naby Keita et Sadio Mane est devenu le dernier d’une longue liste de joueurs à être ciblé sur les réseaux sociaux après la défaite mardi en quart de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid.

Les champions de la Premier League ont appelé à la prise de « mesures préventives les plus fortes possibles » sur la question et Swansea a écrit à Twitter et Facebook pour exhorter l’instauration de mesures policières plus strictes et de sanctions pour les personnes reconnues coupables d’envoi d’abus en ligne.

Swansea a déclaré dans un communiqué: «À partir de 17 heures aujourd’hui, tous les joueurs de la première équipe, ceux de la phase professionnelle de l’académie (moins de 23 ans et moins de 18 ans), Swansea City Ladies, Community Trust, le personnel senior du club et les canaux officiels du club (Facebook, Twitter , Instagram, LinkedIn, Snapchat, YouTube et TikTok) ne publieront aucun contenu pendant une période de sept jours.

«En tant que club de football, nous avons vu plusieurs de nos joueurs victimes d’abus odieux au cours des sept dernières semaines seulement, et nous pensons qu’il est juste de prendre position contre un comportement qui est un fléau pour notre sport et la société dans son ensemble.

«Nous serons toujours inébranlables dans notre soutien à nos joueurs, à notre personnel, à nos supporters et à la communauté que nous représentons fièrement, et nous sommes unis en tant que club sur cette question.

«Nous voulons également être aux côtés des joueurs d’autres clubs qui ont dû endurer une discrimination ignoble sur les plateformes de médias sociaux.

«En tant que club, nous sommes également parfaitement conscients de la façon dont les médias sociaux peuvent avoir un impact sur la santé mentale des joueurs et du personnel, et nous espérons que notre position ferme mettra en évidence les effets plus larges des abus.

«De plus, le directeur général Julian Winter a envoyé une lettre au PDG de Twitter, Jack Dorsey, et au fondateur, président et PDG de Facebook, Mark Zuckerberg pour réitérer la position et le désir du club de voir les entreprises de médias sociaux introduire des mesures de police et des sanctions plus strictes pour les coupables de l’abus épouvantable et lâche qui est malheureusement devenu beaucoup trop courant. »

La Jordanie a applaudi Swansea pour sa position « courageuse »

Et s’exprimant lors de l’émission White & Jordan de jeudi, l’ancien propriétaire de Crystal Palace a salué l’approche des cygnes, déclarant: «Personne n’a besoin des médias sociaux. Nous choisissons d’avoir les médias sociaux.

«De toute évidence, c’est une fenêtre de sept jours, donc les gens remettront en question sa durée.

«Ce qui est important, c’est de garder les nouvelles dans les médias, donc si vous continuez à doubler et que Swansea le fait, puis avec le respect dû à Swansea, un Manchester United sort et le fait, alors vous obtenez cet élan.

Il a poursuivi: «Si vous le gardez dans les médias, vous pourriez obtenir certains de ces changements, du fait que la messagerie directe est supprimée des personnes qui ne peuvent pas s’aider elles-mêmes avec leurs explosions.

«Et l’anonymat peut aussi devenir de plus en plus contesté. C’est le football qui jette son poids derrière et montre le courage de leurs convictions.

«Le problème, c’est quand vous dites sept jours que vous vous remettez dans le même espace, mais que vous maintenez le bruit et le cycle des nouvelles autour des médias sociaux.

«C’est mieux que de ne rien faire. Cela a pour effet de garder les gens concentrés sur le fait que les médias sociaux fonctionnent d’une manière qui n’est pas faisable. »

Birmingham a annoncé qu’il serait solidaire de Swansea, annonçant son boycott à partir de 18 heures jeudi.

Pendant ce temps, les champions écossais des Rangers ont annoncé qu’ils boycotteraient les réseaux sociaux à partir de 19 heures.

La star des Rangers, Glen Kamara, aurait été victime d’abus racistes lors de leur défaite en Ligue Europa face au Slavia Prague le mois dernier