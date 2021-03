Le bracelet anti-anxiété AURA est le secret pour rester calme

Us Weekly a des partenariats d’affiliation afin que nous puissions recevoir une compensation pour certains liens vers des produits et services.

Nous faisons tous face à différents niveaux de stress, d’anxiété et d’inquiétude. Parfois, c’est à cause d’une échéance qui approche rapidement, parfois c’est une peur pour la santé, parfois c’est des finances et parfois c’est simplement une lutte quotidienne sans raison tangible du tout. Une autre chose que nous avons tous en commun? Nous voulons que le stress, l’anxiété et l’inquiétude disparaissent!

Il existe de nombreuses façons de créer des vibrations calmes, de la thérapie aux rituels de soins personnels, en passant par les suppléments et la méditation. Si vous voulez un coup de pouce supplémentaire qui peut durer toute la journée, cependant, nous vous recommandons d’envisager un bracelet diffuseur d’huiles essentielles. Vous avez bien lu. Cet anti-stress portable pourrait vous apaiser grandement – et il aura l’air si joli sur votre poignet!

Obtenez le bracelet anti-anxiété AURA Lava Rock avec de l’huile essentielle de lavande pour seulement 24 $ sur Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 26 février 2021, mais sont sujets à changement.

Ce bracelet est composé de perles de jaspe zébrées roses et de perles de lave noires contrastantes – et il a un petit charme métallique pour un accent élégant. Les perles de lave noire sont connues pour soulager l’anxiété et le stress, et certains pensent même qu’elles aident à soulager les symptômes du SPM. Ici, ils sont encore plus utiles, car vous pouvez prendre le flacon échantillon d’huile essentielle de lavande inclus et y appliquer quelques gouttes. Ils sont poreux, ils fonctionneront donc à merveille pour diffuser le parfum apaisant!

Les perles de jaspe zébrées roses ne sont pas seulement là pour le spectacle. On pense en fait que le jaspe zébré améliore la peau, les os et les dents tout en atténuant potentiellement les spasmes musculaires. Jasper est également une pierre très apaisante et peut provoquer le contentement et la compassion. De plus, il est connu pour stimuler le chakra racine pour vous garder ancré.

Chaque bracelet a une longueur de 7,5 pouces avec un cordon élastique durable, il devrait donc s’adapter à la plupart des poignets. Il est également emballé dans une jolie boîte, donc c’est vraiment un excellent cadeau si vous recherchez un cadeau unique et attentionné avec des avantages potentiellement majeurs. Les acheteurs ont ressenti un effet calmant si rapidement après avoir appliqué l’huile de lavande sur les perles de lave, et le simple fait d’avoir un joli bracelet au poignet pourrait faire sourire tout amateur de bijoux!

Nous recommanderions ce bracelet à tout moment, toute année, mais nous pensons vraiment que c’est un excellent choix cette année. Nous savons que nous en voulons un et nous envisageons définitivement d’en offrir un à un ami. Voilà une excellente option pour un bracelet d’amitié!

