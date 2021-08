Le bracelet de fitness de style bijou de Fitbit Luxe maintenant disponible en Inde : prix, caractéristiques et tout ce qu’il faut savoir

Amazon, Myntra, Flipkart, Nykaa et Tata Cliq proposent le groupe en ligne, en dehors du site Web de Fitbit.

Fitbit Luxe : Le groupe Fitbit Luxe est devenu disponible en Inde sur le site Web de Fitbit, ainsi que chez les principaux détaillants en ligne et hors ligne. Le groupe avait été lancé dans le pays en avril et est maintenant également disponible à la vente. L’aspect unique du Fitbit Luxe est son design semblable à un bijou qui le rend plus proche d’un accessoire de mode que d’un groupe de fitness. Il est proposé en deux variantes – Fitbit Luxe et Fitbit Luxe édition spéciale – et la société a affirmé que le groupe avait une autonomie de cinq jours et des fonctionnalités telles que la surveillance du stress, du sommeil et de la fréquence cardiaque.

Prix ​​et disponibilité de Fitbit Luxe

Alors que le Fitbit Luxe régulier a été au prix de Rs 10 999, l’édition spéciale du groupe de fitness coûtera aux utilisateurs Rs 17 999. Le bracelet de fitness régulier serait disponible pour les utilisateurs dans les variantes de couleur noir et acier inoxydable graphite, variante orchidée et acier inoxydable platine et variante de couleur blanc lunaire et acier inoxydable or doux. D’autre part, l’édition spéciale propose une option de couleur Soft Gold Stainless Steel pour le bracelet Parker Link conçu par la marque de bijoux Gorjana. Alors que les marques classiques et tissées peuvent être achetées pour Rs 2 499, le bracelet gorjana Parker Link coûterait Rs 5 499.

Amazon, Myntra, Flipkart, Nykaa et Tata Cliq proposent le groupe en ligne, en dehors du site Web de Fitbit. Pendant ce temps, des détaillants hors ligne comme Croma, Landmark, Helios et Reliance Digital, entre autres, proposent également le groupe à la vente.

Spécifications et fonctionnalités de Fitbit Luxe

Avec un écran tactile couleur AMOLED, le Fitbit Luxe dispose d’un écran sans bouton, ainsi que de 20 modes sportifs. Ces modes sont destinés à des jeux comme le Pilates, le Tennis, le Spinning, le Golf, la Randonnée, la Course à pied et le Vélo, entre autres, et ils offrent également une fonction de surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24. En dehors de cela, il surveille également en permanence les pas, les calories brûlées et la distance, ainsi qu’un suivi détaillé du sommeil et de la santé menstruelle. Bientôt, la fonctionnalité de suivi de la SpO2 serait également ajoutée au groupe, a déclaré la société.

La fréquence respiratoire des utilisateurs est également surveillée par le bracelet de fitness, de même que la variabilité de la fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque au repos et la variation de la température de la peau, de sorte que tout changement soudain peut alerter les utilisateurs d’une éventuelle fatigue, stress ou froid.

Le bracelet a une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres et prend également en charge les appels, les SMS et les notifications de smartphone, tout en permettant aux utilisateurs un mode Ne pas déranger, un chronomètre et une minuterie. En termes de compatibilité, il peut fonctionner avec les appareils basés sur Android exécutant la version 8.0 ou supérieure, et avec les appareils iOS exécutant la version 13.3 ou supérieure.

