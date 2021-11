Le braquage du drapeau infini de Wild Halo porte ses fruits

Capture d’écran : 343 industries

Pour la première fois depuis une décennie, Halo est à nouveau magique. Halo 4 et 5 étaient bien, mais ils manquaient largement de la magie qui définissait les jeux précédents : le cocktail signature de jeux d’opposition qui rend votre vision rouge tout en vous faisant rire si fort que vos poumons vous font mal. Halo Infinite a jusqu’à présent réussi ce mélange, comme le montre clairement un clip capturé par le streamer Twitch NadeGod. Il faut vraiment le voir pour le croire :

Pouvez-vous vraiment imaginer ?! Si j’étais dans l’autre équipe, je serais tellement énervé ! J’en rirais aussi le cul.

Alors, qu’est-ce qui s’est passé exactement ici ? NadeGod et ses coéquipiers jouent un match de capture du drapeau sur Highpower, l’un des trois niveaux actuellement jouables pour une grande bataille en équipe. Sur Highpower, le véhicule guêpe – un avion avec des miniguns qui, soit dit en passant, doit être nerfé – apparaît par intermittence, mais il n’a de siège que pour une personne. Les coéquipiers de NadeGod ont dit au diable cela, ont sauté dessus et, dans une démonstration de dextérité olympienne, sont restés.

C’est là que les choses dérèglent rapidement : au lieu de rester dans les limites de Highpower, le trio fait le tour du dos de la carte pour se placer derrière la base ennemie, qui se trouve être inoccupée. L’un saute, attrape le drapeau et saute en arrière. Et puis NadeGod tire le reste sur le chemin du retour à la base, à quel point le coéquipier marque.

Lmao.

La semaine dernière, lors de l’événement du 20e anniversaire de Microsoft pour la Xbox, le développeur 343 Industries a sorti par surprise le mode multijoueur de Halo Infinite, bien qu’en version bêta. (Le mode multijoueur de Halo Infinite est et sera gratuit.) La version complète du jeu, y compris sa campagne à prix premium, devrait sortir le 8 décembre pour Xbox et PC, et sera incluse dans le jeu Xbox Passer la bibliothèque.

Si les joueurs proposent déjà de la magie noire comme celle-ci, des semaines entières avant la sortie officielle de Halo Infinite, j’ai hâte de voir quelle magie les joueurs concocteront lorsque le jeu complet sera sorti.