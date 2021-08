Le bras CESC est le plus offrant pour Chandigarh Discom

L’administration UT de Dadra et Nagar Haveli et Daman et Diu (DNHDD) ont également lancé un appel d’offres pour la même chose.

Le service public de distribution d’électricité privé, Eminent Electricity Distribution, filiale à 100 % de CESC, est devenu le plus offrant pour l’acquisition de 100 % des parts de Discom pour le Territoire de l’Union (UT) de Chandigarh. Bien que la société n’ait pas divulgué les détails financiers, des sources ont déclaré qu’Eminent avait cité Rs 871 crore, surenchérissant sur l’offre de Rs 606 crore de Torrent Power, Rs 563 crore par NTPC, Rs 551 par ReNew Power, Rs 471 crore par Adani Group, Rs 426 crore par Tata Power et Rs 201 crore cités par Sterlite Power.

“L’acquisition ci-dessus pour la licence de distribution est soumise à d’autres formalités comme prescrit dans les documents d’appel d’offres, y compris la réception de la lettre d’intention”, a ajouté le dossier de bourse de CESC. CESC fournit de l’électricité dans son cercle de distribution s’étendant sur 567 km2 à Kolkata, et gère également une entreprise de distribution d’électricité sous licence à Noida. La société du groupe RP-Sanjiv Goenka possède également des franchisés de distribution à Kota, Bharatpur, Bikaner et Malegaon.

Le Centre avait annoncé en mai 2020 que les services d’électricité et les services de distribution des UT seraient privatisés, et Chandigarh a été le premier UT à publier un avis d’appel d’offres pour le même. L’administration UT de Dadra et Nagar Haveli et Daman et Diu (DNHDD) ont également lancé un appel d’offres pour la même chose.

En raison des faibles niveaux de pertes techniques et commerciales globales (AT&C) – un indicateur de chapardage – les discoms qui ont lancé des appels d’offres sont considérées comme le “fruit le plus bas” parmi tous les UT. Chandigarh consomme environ 1 600 millions d’unités (UM) par an et plus de 50 % de la demande provient des consommateurs industriels et commerciaux, ce qui réduit considérablement les inquiétudes quant à la réception en temps voulu des subventions du gouvernement. L’appel d’offres de Chandigarh Discom a été perturbé par les protestations des travailleurs, et la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana en décembre avait suspendu le processus de privatisation. Cependant, la Cour suprême avait suspendu l’ordonnance de la Haute Cour et le tribunal suprême avait demandé en février à la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana de prendre rapidement une décision définitive concernant la privatisation des discothèques.

