Le bras d’AGEL met en sac un projet éolien de 450 MW

AGEL avait participé à un appel d’offres lancé par SECI) pour la mise en place d’un projet éolien de 1 200 MW connecté à l’ISTS

Adani Green Energy, filiale d’Adani Renewable Energy Holding Fifteen, a reçu une lettre d’attribution (LOA) pour la mise en place d’un projet éolien de 450 MW.

« Adani Renewable Energy Holding Fifteen Limited, une filiale à 100 % d’Adani Green Energy Limited, avait participé à un appel d’offres lancé par Solar Energy Corporate of India Limited (SECI) pour la mise en place d’un projet d’énergie éolienne de 1 200 MW connecté à l’ISTS (Tranche-XI) et a reçu la lettre d’attribution (LOA) pour mettre en place un projet d’énergie éolienne de 450 MW dans le cadre de cet appel d’offres », a déclaré un dossier de l’ESB.

Le tarif fixe pour cette capacité de projet est de Rs 2,70/kWh pendant 25 ans. Avec cela, AGEL dispose désormais d’un portefeuille total de projets d’énergie renouvelable de 20 284 MWac de capacité, dont 5 410 projets MWac sont opérationnels, 5 724 MWac projets sont en construction et 9 150 MWac projets sont en cours de construction.

« Near Construction » indique qu’une lettre d’attribution est reçue et qu’un PPA (contrat d’achat d’électricité) doit être signé.

