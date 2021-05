Le bras de corps d’exportation de produits marins obtient un brevet pour la technologie d’écloserie de crabe de boue

Compte tenu de l’énorme demande de crabe de vase, en particulier en Asie du Sud-Est, le MPEDA avait lancé un projet pilote de production de graines de crabe de vase (connu sous le nom de crab-stade) en 2004.

La technologie d’écloserie de crabe de boue, développée par le Centre Rajiv Gandhi pour l’aquaculture (RGCA), a reçu un brevet du contrôleur général des brevets, des dessins et modèles et des marques pendant 20 ans de 2011 à 2030, ce qui devrait stimuler la croissance du secteur de l’aquaculture. .

La technologie d’écloserie pour le crabe de boue (nom scientifique – Scylla serrata) est très demandée dans les pays d’Asie du Sud-Est où les crabes vivants sont hautement préférés comme délicieux fruits de mer.

RGCA, la branche de recherche et développement de l’Autorité gouvernementale de développement des exportations de produits marins (MPEDA), avait déposé une demande de brevet en 2011.

«Cela contribuera grandement à répondre aux besoins en semences des agriculteurs qui ont l’intention d’entreprendre des espèces diversifiées pour l’aquaculture au lieu de se concentrer uniquement sur l’élevage de crevettes. MPEDA dédie cette réalisation aux aquaculteurs du pays pour leur soutien et aux jeunes scientifiques du RGCA qui ont travaillé sans relâche pour réaliser cet exploit qui remonte le moral », a déclaré le président du MPEDA, KS Srinivas, également président du RGCA, dans un communiqué. déclaration.

Compte tenu de l’énorme demande de crabe de vase, en particulier en Asie du Sud-Est, le MPEDA avait lancé un projet pilote de production de graines de crabe de vase (connu sous le nom de crab-instar) en 2004. Mais, l’écloserie commerciale n’a démarré qu’en 2013 avec une capacité de un. millions d’espèces par an. En raison de sa demande croissante, la capacité de production de semences de l’écloserie de crabe de boue du RGCA a maintenant été portée à 1,4 million.

Srinivas a également déclaré que la principale réalisation réside dans l’augmentation du taux de survie du crabe au stade larvaire de 3% à 7%. En outre, le couvoir est conçu de telle manière que toutes les sections sont sous un même toit avec des mesures de biosécurité complètes. Jusqu’à présent, 7,28 millions de semences ont été produites et fournies à 659 agriculteurs à travers le pays.

RGCA a été créé pour donner un coup de fouet à la commercialisation d’espèces aquacoles diversifiées telles que le bar, le crabe de boue, le tilapia d’élevage génétiquement amélioré (GIFT), le cobia, le pompano et l’artemia. Il se concentre sur l’augmentation des exportations de produits marins de l’Inde en produisant et en fournissant des semences de bonne qualité, qui sont un intrant de premier ordre pour l’aquaculture.

