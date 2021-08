Le bras de courtage de DBS Bank a reçu le feu vert pour fournir des services de crypto-monnaie ⋆ Crypto new media

in

L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a permis à DBS Vickers – la marque de courtage de DBS Bank – d’offrir des services de trading pour les jetons de paiement numériques. L’initiative répondrait à l’appétit croissant des clients pour le traitement des crypto-monnaies.

Opportunités de cryptographie pour les clients de DBS

Selon un récent rapport, la société de courtage en valeurs mobilières et dérivés – DBS Vickers – a reçu le feu vert de l’Autorité monétaire de Singapour pour offrir des services d’actifs virtuels à ses clients. Une fois que le MAS aura officiellement autorisé le mouvement, l’institution financière autoriserait les entreprises et les gestionnaires d’actifs à échanger avec des jetons de paiement numériques sur le DBS Digital Exchange (DDEx).

Le responsable des marchés des capitaux du groupe DBS – Eng-Kwok Seat Moey – a noté que les clients de l’organisation ont récemment montré une demande croissante d’opportunités liées à la crypto-monnaie. Elle a affirmé que l’entreprise est prête à élargir sa base opérationnelle :

« Nous sommes confiants de doubler notre base d’investisseurs d’ici la fin de l’année. Cela est de bon augure pour notre capacité à fournir des solutions intégrées tout au long de la chaîne de valeur des actifs numériques, notamment sous la forme d’offres de jetons de sécurité (STO), en tirant parti de l’expertise de DBS en matière d’origination de transactions, de tokenisation, de cotation, de distribution, de négociation et de conservation. »

Le haut dirigeant a souligné l’objectif de Singapour d’être un leader de la cryptographie dans la région asiatique. Cela dit, elle a fait naître l’espoir que la manœuvre de DBS serait bénéfique pour la cité-État :

« Cela contribuera aux ambitions de Singapour d’être une plaque tournante des actifs numériques en Asie. »

Selon le rapport, près de 400 investisseurs ont rejoint le réseau commercial de DDEx jusqu’en juin 2021. En plus de cela, DBS dispose de plus de 130 millions de dollars en crypto-monnaies dans ses services de garde.

Eng-Kwok Seat Moey, Source : dbs.com

Les Singapouriens aiment les actifs virtuels

Selon une enquête récente, près de la moitié des résidents singapouriens ont déclaré posséder des devises numériques (43 %), tandis que 46 % ont affirmé qu’ils en achèteraient au cours de l’année prochaine.

En y regardant de plus près, les résultats ont montré que les jeunes générations sont d’énormes partisans du bitcoin et des altcoins, car 66% d’entre eux ont répondu qu’ils étaient des hodlers. Dans le même temps, les citoyens plus âgés sont moins susceptibles d’être entrés sur le marché de la cryptographie.

La sensibilisation de masse aux actifs numériques à Singapour est également à des niveaux élevés. 93% des participants déclarent avoir entendu parler de BTC, ce qui la positionne indiscutablement en première position. 40% ont décrit la crypto-monnaie principale comme un “actif d’investissement”, tandis que 25% ont soutenu qu’il s’agissait d'”or numérique” et d’une “réserve de valeur”.

