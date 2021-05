Le bras de protection cryptographique de Diginex Digivault obtient l’approbation de la FCA du Royaume-Uni

Digivault, la branche de garde de la société d’actifs numériques basée à Singapour Diginex, a reçu l’autorisation de s’enregistrer en tant que fournisseur de portefeuille de dépositaire de crypto-monnaie de la UK Financial Conduct Authority (FCA).

Digivault approuvé par la FCA

La société a annoncé dans un communiqué publié aujourd’hui que l’approbation réglementaire est conforme au Règlement sur le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le transfert de fonds (information du payeur).

Avec cette approbation de la FCA, Digivault espère continuer à fournir des services de conservation conformes et sécurisés aux investisseurs corporatifs et institutionnels dans les actifs cryptographiques.

Parlant de ce que cet exploit signifie pour Digivault et à son tour, Diginex, le PDG de Diginex Limited, Richard Byworth, a déclaré que l’approbation de la FCA était une validation continue de sa stratégie visant à fournir des produits cryptographiques équitables, transparents et conformes aux institutions. Il a ajouté que,

«La solution de conservation leader du marché de Digivault est un pilier fondamental de l’écosystème Diginex et agit comme un catalyseur clé pour les secteurs d’activité EQUOS Exchange, OTC et Lending.»

Selon le cabinet, ses solutions de conservation comprennent le fait de disposer d’actifs numériques dans des coffres-forts tiers de stockage frigorifique appartenant au fournisseur de services de coffre-fort renommé, Malca-Amit.

Digivault fournit à la fois un stockage à froid et à chaud, intégrant une série de pare-feu matériels et logiciels afin que les actifs soient protégés tout en étant facilement disponibles.

Les actifs disponibles pour les services de garde dans l’entreprise comprennent Bitcoin, Ethereum et USDC, ainsi que d’autres actifs hébergés sur les protocoles ERC-20 et ERC-1400.

Commentant l’approbation, Rob Cooper, PDG de Digivault, a déclaré que le soutien de la FCA aiderait à assurer à ses clients que leurs actifs sont sécurisés dans le plus haut niveau possible de gouvernance, de contrôle et de surveillance.

L’approbation réglementaire de Digivault par l’organisme de surveillance financier britannique fait suite à son partenariat nouvellement signé avec Torstone Technology, un fournisseur de traitement de titres et de produits dérivés après négociation.

Le partenariat vise à fournir aux clients de Digivault des services post-négociation via la plate-forme de règlement de Torstone et en même temps à permettre aux clients de Torstone d’accéder à des solutions de conservation d’actifs numériques.

Position de la FCA sur les actifs cryptographiques

La FCA n’a jamais été aussi passionnée par les crypto-monnaies. Pendant des années, le régulateur a fait connaître ses préoccupations concernant les actifs numériques.

En octobre, la FCA a déclaré que les entreprises britanniques ne pouvaient plus proposer de produits dérivés cryptographiques, y compris des contrats à terme et des billets négociés en bourse.

Tout récemment, le chef de la FCA, Nikhil Rathi, a conseillé aux jeunes investisseurs d’éviter l’engouement pour la cryptographie au milieu de la popularité croissante de Bitcoin. Il a déclaré que l’investissement direct dans les actifs cryptographiques était un risque élevé, avec peu de protections réglementaires, c’est pourquoi il n’est pas conseillé.

Pendant ce temps, Digivault est le premier dépositaire d’actifs numériques autonome approuvé par la FCA. Sa société mère Diginex, qui est devenue publique en octobre 2020, a été le premier groupe d’actifs numériques doté d’un échange cryptographique à se lancer publiquement sur le Nasdaq aux États-Unis.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.