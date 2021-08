Le bras droit de Klopp explique pourquoi le joueur “pur de Liverpool” est “effrayant”

in

Le manager adjoint de Liverpool, Pep Ljinders, a décrit Diogo Jota comme “effrayant” alors que l’attaquant se prépare à montrer que sa première saison à Anfield n’était pas un hasard.

Jota a rejoint Liverpool en provenance des Wolves de Premier League l’été dernier et a eu un impact étonnant. On pensait auparavant que personne ne pourrait briser les trois premiers de Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mane, mais Jota a mis la pression sur eux avec son excellente forme de buteur.

Au total, il a marqué 13 buts en 30 apparitions toutes compétitions confondues, dont un triplé en Ligue des champions contre l’Atalanta. Il est également devenu le premier joueur à marquer lors de ses quatre premières apparitions à domicile en Premier League pour Liverpool.

L’avenir de tous les trois principaux de Liverpool étant incertain – bien que des discussions commenceront bientôt à en lier certains – Jota est prêt à faire ses preuves à nouveau cette saison après avoir raté la fin de la campagne précédente en raison d’une blessure.

Après un congé prolongé après ses efforts avec le Portugal à l’Euro 2020, Jota est revenu à l’entraînement de pré-saison avec Liverpool. Le bras droit de Jurgen Klopp, Ljinders, a été impressionné par la manière dont l’attaquant est revenu.

Il a déclaré sur le site officiel du club : « C’est super que Diogo nous ait rejoint parce que vous voyez immédiatement la vitesse qu’il a et, en même temps, tant de contrôle sur son corps et le ballon. C’est effrayant.

« Il donne à notre ligne de front beaucoup de direction et d’énergie.

“Diogo n’est pas un ailier portugais typique qui reçoit le ballon dans ses pieds et crée une désorganisation avec des dribbles de l’extérieur. Diogo est à la verticale, un deuxième attaquant dans la surface, un pur ailier de Liverpool.

«Il flaire le but, est techniquement au haut niveau. Surtout avec notre jeu de passes, nous avons besoin des mouvements de Diogo derrière la dernière ligne. Il défend à un niveau élevé.

Jota a joué environ une demi-heure lors de la défaite amicale de Liverpool 4-3 contre le Hertha Berlin jeudi, ses premières minutes de pré-saison.

Jota attend la nouvelle saison

Plus tôt cette semaine, Jota a déclaré que sa capacité à jouer n’importe où sur la ligne de front agissait comme une corde supplémentaire à son arc à Anfield.

Lorsqu’on lui a demandé s’il préférait l’un des trois postes d’attaquant à l’avant de l’équipe de Klopp, Jota a déclaré au site officiel de Liverpool : « Non, pas vraiment. je réponds toujours à cette question [with] J’aime être sur le terrain, peu importe le poste.

«Mais, bien sûr, j’ai l’impression que pouvoir jouer dans différents rôles vous donne un avantage supplémentaire car les managers peuvent vous choisir pour une chose ou une autre.

“C’est bien pour un joueur d’avoir cette capacité – et c’est une chose que je cherche également à améliorer.”

Il a également laissé entendre qu’il visait à améliorer son total de buts la saison prochaine.

«Évidemment, si vous allez me dire au début 13 buts, je serais peut-être d’accord.

«Mais après ce début, peut-être vous attendez-vous à plus. C’est le football et on ne sait jamais ce qui va se passer ensuite.

«Maintenant, c’est une nouvelle saison et un nouveau départ. Je suis prêt et l’équipe sera prête pour ça aussi.

