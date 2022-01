Le bras RIL achète Faradion au Royaume-Uni pour Rs 1K cr

« Les batteries ont un faible coût de possession et sont déjà comparables au plomb-acide avec un potentiel de réduction supplémentaire des coûts », a déclaré la société.

Reliance New Energy Solar (RNESL), une filiale à 100 % de Reliance Industries (RIL), a annoncé vendredi avoir conclu un accord définitif pour l’achat de Faradion, un fabricant de batteries sodium-ion basé à Oxford, au Royaume-Uni, pour une valeur d’entreprise de £ 100 millions ou Rs 1 000 crore.

Le RNSL dépensera en outre 25 millions de livres sterling en capital de croissance pour le déploiement commercial de batteries en Inde, a indiqué la société dans un communiqué.

Dans le cadre de l’accord, RNSL acquerra 88,92 % des actions de Faradion pour 83,97 millions de livres sterling début janvier. La participation restante de 11,08 % sera achetée dans les trois ans suivant la clôture de la première tranche pour un maximum de 10,45 millions de livres sterling, a déclaré RIL.

« RNESL a également accepté de souscrire à de nouvelles actions de Faradion pour un montant total de 31,59 millions de livres sterling, dont 25 millions de livres sterling de capital de croissance pour accélérer le déploiement commercial, et le solde pour le remboursement de la dette et d’autres frais », RIL mentionné.

L’annonce est conforme à l’investissement de Rs 75 000 crore de RIL prévu dans l’espace d’énergie propre pour atteindre la neutralité carbone nette d’ici 2035. Le plan implique un investissement de Rs 60 000 core dans quatre usines giga qui fabriqueront et intégreront pleinement tous les composants critiques pour l’entreprise ; et un autre crore de Rs 15 000 dans la construction et le développement de la chaîne de valeur, des partenariats et des technologies futures.

RIL prévoit d’utiliser la technologie de batterie sodium-ion de Faradion dans sa giga-usine de stockage d’énergie proposée dans le cadre du projet Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex à Jamnagar, Gujarat. La technologie sodium-ion devrait offrir des avantages significatifs par rapport aux batteries lithium-ion et plomb-acide car elle ne dépend pas du cobalt, du lithium, du cuivre ou du graphite. On prétend qu’il est le sixième élément le plus abondant de la planète.

« Les batteries ont un faible coût de possession et sont déjà comparables au plomb-acide avec un potentiel de réduction supplémentaire des coûts », a déclaré la société.

Mukesh Ambani, président de Reliance Industries, a déclaré : « Nous allons travailler avec la direction de Faradion et accélérer ses plans de commercialisation de la technologie en construisant une fabrication intégrée et de bout en bout à l’échelle du giga en Inde. »

Depuis août de cette année, par le biais de sa branche renouvelable, RIL a investi dans cinq entreprises mondiales pour développer son portefeuille d’énergie propre. En août, la société a annoncé un investissement de 50 millions de dollars dans la société américaine Ambri Inc, qui a été suivie de quatre transactions en octobre incluant la société allemande de technologie de « plaquettes solaires vertes » NexWafe GmbH ; un pacte avec la société danoise Stiesdal A/S pour un électrolyseur à hydrogène ; acquisition de 100 % des parts du fabricant de panneaux solaires REC Solar Holdings AS auprès de China National Bluestar (Group) Co, et acquisition de 40 % des parts de Sterling & Wilson Power.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.