Le bras RIL Reliance New Energy Solar va acquérir la société britannique de batteries Faradion pour 100 millions de livres sterling

L’unité détenue à 100 % par RIL, Reliance New Energy Solar Ltd (RNESL), va acquérir la société britannique de pâtes solaires Faradion Ltd pour 100 millions de livres sterling, a-t-elle annoncé vendredi. Reliance a signé des accords définitifs pour acquérir 100 % du capital de Faradion. En outre, Reliance de Mukesh Ambani investira également 25 millions de livres sterling en capital de croissance pour accélérer le déploiement commercial, a annoncé vendredi la société dans un communiqué.

