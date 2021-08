Le bras Tata Power remporte un projet solaire de 330 MW aux enchères du Madhya Pradesh

in

TP Saurya, filiale de Tata Power, est sorti vainqueur pour 330 mégawatts (MW) de capacités solaires lors de la vente aux enchères de 500 MW de centrales solaires à construire dans le parc solaire de Neemuch dans le Madhya Pradesh.

La société a cité le tarif le plus bas de Rs 2,14/unité pour la capacité solaire lors de l’enchère menée par la société d’État Rewa Ultra Mega Solar Ltd (RUMSL). Selon des sources, Al Jomaih Energy and Water Co, basée en Arabie saoudite, a remporté les 170 MW restants contre un tarif de 2,15 Rs/unité.

Tata Power possède actuellement un portefeuille solaire de 1 765 MW à travers le pays et sa capacité d’énergie éolienne s’élève à 932 MW. La société vise à augmenter la part d’énergie verte dans son portefeuille de production d’électricité à 80 % d’ici l’exercice 30, contre 31 % actuellement. L’autre gagnant, Al Jomaih, avait mis en sac des capacités solaires lors des enchères tenues en novembre et décembre 2020, où les tarifs étaient tombés à des niveaux record de 2 Rs/unité et 1,99 Rs/unité, respectivement.

Jusqu’à 25 % d’énergie solaire provenant des projets RUMSL sera fournie aux chemins de fer indiens dans plusieurs États. “Le succès de l’enchère prouve qu’il peut être bénéfique de permettre aux consommateurs institutionnels de se procurer de l’énergie solaire bon marché, plutôt que de rechercher des acheteurs uniquement parmi les discoms”, a déclaré à FE Manu Srivastava, secrétaire principal du gouvernement du Madhya Pradesh. Srivastava était, jusqu’à récemment, responsable de RUMSL et a joué un rôle déterminant dans la conduite des grandes ventes aux enchères de parcs solaires dans l’État.

En juillet, NTPC Renewable Energy avait remporté 325 MW lors de la vente aux enchères, menée par RUMSL, pour 450 MW de centrales solaires à construire dans le parc solaire de Shajapur dans le Madhya Pradesh. La société a proposé le tarif le plus bas de Rs 2,35/unité pour 105 MW et Rs 2,33/unité pour une autre capacité solaire de 220 MW.

SolarArise, qui est soutenu conjointement par des fonds gérés par Kotak Mahindra, la Banque européenne d’investissement et le groupe britannique ThomasLloyd, avait remporté 125 MW de capacité contre un tarif de Rs 2,34/unité lors de la même enchère.

