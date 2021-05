Le Brasileirao commence : tous contre Flamengo

29/05/2021 à 02h36 CEST

Le Brasileirao 2021 est un tout contre Flamengo, qui était le champion des deux dernières éditions et qui sort en pole position pour enchaîner un troisième titre.

Rio Negro, qui est toujours dirigé par Rogerio Ceni, maintient le bloc de stars, que les dernières saisons ont commandé dans le football brésilien : avec Gerson, qui propose d’aller à l’Olympique de Marseille en Jorge Sampaoli, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henri Oui Gabigol. Il compte les 11 meilleurs partants du continent et, en 2021, il a déjà remporté deux titres : la Supercopa do Brasil et le Carioca Championship.

Le principal adversaire de Mengao est a priori Palmeiras qui connaît un début de saison lamentable dans laquelle il a perdu les trois trophées en jeu : la Supercoupe, la Recopa Sudamericana et le Championnat Paulista. Le jeu proposé par les Portugais, Abel Ferreira, qui l’a aidé à conquérir les Libertadores et la Copa do Brasil, est de plus en plus pauvre. Et son équipe est désormais beaucoup plus prévisible : il spécule en jouant derrière et tente de condamner le compteur.

Le hasard a voulu que le Brasileirao commence par un affrontement entre les deux grands aspirants. Flamengo – Palmeiras, qui se joue dimanche à Maracanã, donnera la tendance. C’est l’un des grands jeux du championnat.

Ou Mengão est revenu sur le terrain pas dimanche, à 16 heures, pas Maracanã, pour affronter ou Palmeiras. É a estia do Mais Cher pas @brasileirao! #CRF #ComeFlamengo 📸 @AlexandreVidal1 e @mcortesdasilva8 / CRF pic.twitter.com/J2Ok3xj5ue – Flamengo (@Flamengo) 28 mai 2021

Il y a deux étrangers. L’At. Mineiro et São Paulo. Le Gaulois, qui a perdu le relais Sampaoli, a été renforcé par Ponton et il est convaincu que, cette année, il pourra se battre pour tous les titres. La réponse Cuca, qui a conduit Santos à la finale des Libertadores l’année dernière, a commencé son nouveau séjour à Belo Horizonte du bon pied, remportant le championnat Mineiro et qualifiant son équipe pour les huitièmes de finale des Libertadores.

LE FACTEUR HERNÁN CRESPO

Le Tricolore de São Paulo, de son côté, a retrouvé le sourire. Hernán Crespo est arrivé et a embrassé le saint, remportant le championnat Paulista, le premier titre depuis 2012, qui a brisé une sécheresse atroce de près de 9 ans. L’équipe de Dani alves vous vous sentez fort et confiant.

L’Internationale, qui dirige le canari Miguel Ramngel Ramírez, ainsi que la Guilde, maintenant avec Tiago nunes au lieu de Renato Portaluppi, ils sortiront occuper les places de Libertadores et, qui sait, surprendre. Quelque chose que, en principe, les Corinthians, qui viennent d’embaucher l’ancien ailier blaugrana Sylvinho, ne peuvent pas choisir comme entraîneur dans une saison très difficile avec un effectif déséquilibré et aucun muscle financier à signer.

D’autres points d’intérêt seront de voir quelles sont les performances de Santos et de sa nouvelle génération de Meninos da Vila., et observer l’évolution du projet Red Bull au Brésil, qui dans sa première année dans l’élite s’est déjà qualifié pour jouer la Copa Sudamericana.

Ce sera un Brésilien atypique puisque plusieurs joueurs historiques passeront par la Serie B cette année: Vasco da Gama, Cruzeiro, Botafogo, Coritiba, Goiás… Jamais la catégorie argent du football brésilien n’a présenté une telle affiche.