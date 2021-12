Le Brave CF 56 Fight Week démarre officiellement en Serbie

BRAVE CF 56 aura lieu le 18 décembre dans la capitale de Serbie, Belgrade, marquant le début de la promotion mondiale de MMA dans Serbie, en association avec Ligue MMA, alors le Semaine de combat.

L’événement principal de la nuit verra Slobodan Maksimović Face à la sensation philippine Rolando « L’Incroyable » Dy.

Le 18 décembre, Serbie deviendra le septième pays visité par BRAVE CF dans 2021, et 25e au général. L’émission sera diffusée en direct et gratuitement sur bravecftv.com et localement via nos partenaires de streaming.

Courageux CF 56

Lorsque: 18 décembre

Où: Belexpocentar, Belgrade, Serbie

Panneau d’affichage mis à jour

Poids léger: Rolando Dy (Philippines) vs Slobodan Maksimovic (Serbie)

Poids moyen: Mikhail Allakhverdian (Arménie) vs Miro Jurkovic (Serbie)

Super léger : Ahmed Labban (Liban) vs Nemanja Kovac (Serbie) 2

Poids coq: Matiss Zaharovs (Lettonie) vs Borislav Nikolic (Serbie)

Poids mi-lourd : Zvonimir Kralj (Croatie) contre Jakob Nedoh (Slovénie)

Poids super welters : Tomek Langowski (Pologne) contre Jovan Marjanovic (Serbie)

Poids plume: Abdullah Al-Qahtani (Arabie saoudite) vs Nejc Preloznik (Slovénie)

Poids intermédiaire (77 kg) : Nikolay Nikolov (Bulgarie) contre Milos Cvetkovic (Serbie)

Poids coq: Ahmet Simsek (Turquie) vs Miljan Zdravkovic (Serbie)

