Le BRAVE CF 56 Main Event obtient le feu vert alors que les stars de l’événement brillent

Le décor est planté pour l’extravagance de fin d’année de la BRAVE Combat Federation et sa première aventure sur le sol serbe ce week-end, alors que les 18 protagonistes programmés pour s’affronter sur la carte ont fait du poids lors des pesées officielles ce vendredi 17 décembre.

Le Belexpocenter de Belgrade, en Serbie, accueillera le très attendu BRAVE CF 56 le samedi 18 décembre, et sera marqué par un match pivot des poids légers entre la star philippine des arts martiaux mixtes Rolando « The Incredible » Dy et le favori local, Slobodan Maksimovic.

Tous les regards étaient braqués sur Dy, qui a littéralement dû passer par le chas d’une aiguille pour obtenir un visa pour son match contre Maksimovic demain soir.

Dy devait initialement décoller de Manille, aux Philippines, le lundi 13 décembre, mais a dû reporter son vol car son voyage en Indonésie, où la Serbie a un bureau diplomatique, l’obligerait à s’auto-mettre en quarantaine pendant 10 jours.

Les officiels du BRAVE CF ont fait de leur mieux pour trouver le moyen le plus sûr et le plus idéal pour que Dy arrive à temps pour son combat.

Au lieu de cela, sa réservation a été modifiée pour Dubaï, aux Émirats arabes unis, où il a finalement pu obtenir un visa serbe en moins de 24 heures.

Dy, qui a finalement mis le pied à Belgrade le jeudi 16 décembre, a atteint sans effort la limite de poids sans titre de la division des poids légers en faisant pencher la balance à 70,6 kg.

Comme le ressortissant philippin, son adversaire Maksimovic n’a également eu aucune difficulté à faire le poids, avec un poids de 70,7 kg.

Dy, le lauréat du prix BRAVE CF Fighter of the Year 2020, a désespérément besoin d’une performance impressionnante pour maintenir son statut dans la catégorie des poids empilés dirigée par le nouveau pivot Ahmed « The Butcher » Amir.

Pendant ce temps, Maksimovic est impatient de continuer à rouler et de faire une bonne première impression sur la scène mondiale.

BRAVE CF 56 sera diffusé en direct et gratuitement sur BRAVE CF TV.

Résultats officiels de la pesée :

Poids léger : Rolando Dy (70,6 KG) contre Slobodan Maksimovic (70,7 KG)

Poids moyen : Mikhail Allakhverdian (83,8 KG) contre Miro Jurkovic (84,3 KG)

Superléger : Ahmed Labban (75,3 KG) contre Nemanja Kovac (75,3 KG)

Poids coq : Matiss Zaharovs (61,7 KG) contre Borislav Nikolic (61,6 KG)

Poids mi-lourd : Zvonimir Kralj (93,3 KG) contre Jakob Nedoh (93,3 KG)

Poids super welters : Tomek Langowski (79,8 KG) contre Young Marjanovic (79,8 KG)

Poids plume : Abdullah Al-Qahtani (66,1 KG) contre Nejc Preloznik (66 KG)

Poids contractuel (77 KG) : Nikolay Nikolov (76,8 KG) contre Milos Cvetkovic (77 KG)

Poids coq : Ahmet Simsek (61,7 KG) contre Miljan Zdravkovic (61,3 KG)

Courageux CF 56

Quand : 18 décembre

Où : Belgrade, Serbie

Heure de début : 18h30 heure serbe (GMT + 1)

Comment regarder : bravecftv.com (en direct et gratuit dans le monde entier), Okko Sport (Russie), Looksport + (Roumanie), Fighting.de (Allemagne, Autriche et Suisse), O2 (République tchèque et Slovaquie), Arena Sports (Bosnie, Croatie, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie et Slovénie), Fight Network (Royaume-Uni, Serbie, Grèce, Slovénie, Monténégro, Angola, Mozambique, Nigéria, Israël, Caraïbes, États-Unis et Canada), Bahrain TV (Bahreïn)