Le BRAVE CF signe le champion de la Coupe du monde de Combat Sambo, Ruslan Tedeev

SEEF DISTRICT._ BRAVE Combat Federation continue de renforcer sa division légère avec l’ajout d’un grand nom dans le MMA russe.

Le champion de la Coupe du monde de Combat Sambo, Ruslan Tedeev, a signé un accord de combat multiple avec l’organisation de MMA à la croissance la plus rapide au monde et devrait faire ses débuts promotionnels le plus tôt possible.

Tedeev a amassé un record professionnel très respectable de 13-2 et fera ses débuts au BRAVE CF après une séquence de cinq victoires consécutives qui en a fait l’un des combattants les plus recherchés d’Europe de l’Est.

À travers ses profils sur les réseaux sociaux, le candidat léger a exprimé sa joie de rejoindre la BRAVE Combat Federation et espère pouvoir faire ses débuts prochainement, peut-être en Biélorussie à l’occasion du BRAVE CF 51.

«Je suis ravi de signer pour la BRAVE Combat Federation, qui a été reconnue comme l’organisation MMA à la croissance la plus rapide au monde. J’ai hâte de faire mes débuts dans ma nouvelle maison et de montrer au monde toutes mes compétences. Merci à Son Altesse Shaikh Khaled bin Hamad Al Khalifa et Mohammed Shahid pour l’opportunité de combattre dans BRAVE CF », a déclaré Tedeev.

Tedeev rejoindra un alignement compétitif des poids légers BRAVE CF dirigé par le champion du monde Amin Ayoub et qui comprendra également le meilleur élément de KHK Team Bahreïn, Ahmed Amir, le combattant numéro un du Kirghizistan Abdisalam Kubanychbek, le combattant BRAVE de l’année CF 2020 Rolando Dy et Sam Patterson, parmi d’autres grands combattants.