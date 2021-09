Le Brent frôle les 80 dollars le baril dans un contexte de contraintes d’approvisionnement

Les prix du pétrole ont augmenté pour une cinquième journée consécutive lundi, le Brent étant à son plus haut niveau depuis octobre 2018 et se dirigeant vers 80 $ au milieu des problèmes d’approvisionnement alors que la demande reprend dans certaines parties du monde avec l’assouplissement des restrictions pandémiques.

Le brut Brent a augmenté de 1,15 $ ou 1,5% à 79,24 $ le baril à 09h00 GMT, après avoir enregistré trois semaines consécutives de gains. Le pétrole américain a ajouté 1,07 $, ou 1,5%, à 75,05 $, près de son plus haut depuis juillet, après avoir augmenté pour une cinquième semaine consécutive la semaine dernière.

Goldman Sachs a relevé de 10 $ ses prévisions pour le brut Brent à la fin de cette année à 90 $ le baril, car la reprise plus rapide de la demande de carburant après l’épidémie de la variante Delta du coronavirus et le coup de l’ouragan Ida sur la production américaine ont conduit à des approvisionnements mondiaux restreints.

“Bien que nous ayons depuis longtemps une vision haussière du pétrole, le déficit actuel de l’offre et de la demande mondiale est plus important que prévu, la reprise de la demande mondiale due au Delta ayant un impact encore plus rapide que nos prévisions supérieures au consensus et l’offre mondiale restant en deçà de notre en deçà des prévisions consensuelles », a déclaré Goldman.

Pris de court par le rebond de la demande, les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés, connus sous le nom d’OPEP+, ont eu du mal à augmenter leur production car le sous-investissement ou les retards de maintenance persistent du fait de la pandémie.

“Le soutien des prix est venu grâce au resserrement de l’offre aux États-Unis alors que les perturbations dans le golfe du Mexique ont stimulé la diminution des stocks”, a déclaré Stephen Brennock du courtier pétrolier PVM.

L’indice de référence du brut européen a également été soutenu par des gains dans l’ensemble du complexe énergétique, a-t-il ajouté.

“La flambée des prix du gaz naturel a alimenté les rumeurs selon lesquelles cela pourrait stimuler la demande de carburants alternatifs, y compris le pétrole.”

Les importations de pétrole de l’Inde ont atteint un sommet de trois mois en août, rebondissant par rapport aux creux de près d’un an touchés en juillet, alors que les raffineurs du deuxième plus grand importateur de brut se sont approvisionnés en prévision d’une demande plus élevée.

Pendant ce temps, la première vente publique des réserves pétrolières de l’État par la Chine a à peine permis de plafonner les gains, car PetroChina et Hengli Petrochemical ont acheté quatre cargaisons totalisant environ 4,43 millions de barils.