Le Breogán jette la porte et signe Musa, par rapport à Doncic

Dzanan Musa, un attaquant bosniaque de 2,06 m et seulement 22 ans (8 mai 1999), est un nouveau joueur de la rivière Breogán de Lugo, une équipe récemment promue en Endesa League. Une façon, celle du club de Lugo, de frapper à la porte à leur retour à l’ACB avec l’embauche d’un joueur qui a beaucoup écrit et qui est de la génération de Luka Doncic, à partir de 1999, ils ont donc été comparés alors que tous deux se distinguaient dans les catégories inférieures. Chose qui s’est aussi faite lorsque les deux ont fait le grand saut en NBA la même année, en 2018, mais si l’un n’a cessé de grandir et d’éblouir dès le début, l’autre s’est dilué jusqu’à quitter enfin la Ligue nord-américaine. En janvier dernier, il s’est arrêté à l’Anadolu Efes, qui en mai a été proclamé champion d’Europe, mais il a à peine joué en Europe malgré la signature d’un contrat initial de trois ans. Maintenant, il arrive à Lugo avec le défi de relancer sa carrière. Un pari risqué pour le club, mais un pari courageux, car le joueur a du talent.

Musa a été formé en les catégories inférieures de sa Bosnie natale, à Kos Mostar, à un très jeune âge, il a signé pour Cedevita Zagreb. Sa belle progression, qu’il a accompagnée de trois titres de Ligue et de trois titres de Coupe en Croatie, l’a conduit à être sélectionné par les Brooklyn Nets au premier tour de la draft NBA en 2018 (classé 29e). Avec les Nets il a disputé deux saisons (4,3 points et 2 rebonds en 54 matchs), en alternance avec l’équipe de développement de la franchise (Long Island Nets) avant d’être échangé aux Detroit Pistons. En janvier 2021, il est arrivé à l’Efes turc, avec lequel il a récolté en moyenne 11,3 points et 3,5 rebonds en championnat. En Euroligue, seulement 12 minutes au total en quatre matchs. Il y avait a fait ses débuts il y a près de six ans dans la compétition continentale maximale le 15 octobre 2015 avec le maillot Cedevita, il n’avait que 16 ans, et il l’a fait, justement, juste un jour avant Doncic, qui a été créée le 16 octobre 2015 sur le morceau Khimki.

Le bosniaque a été nommé en 2015 Eurobasket U16 MVP. Il a également disputé la Coupe du monde des moins de 17 ans et le Championnat d’Europe des moins de 18 ans et a fait ses débuts avec l’équipe senior de Bosnie lors du tour de qualification de l’Eurobasket 2017.

“Musa a de bonnes ressources en matière de maniement du ballon et de score, à la fois de l’extérieur et de la pénétration. Le joueur a exprimé son ambition de relancer sa carrière avec Río Breogán», explique-t-il dans sa déclaration au club de Lugo.

Le parallèle avec Doncic

Étant une muse contemporaine de Doncic et ayant des carrières parallèles, la comparaison était toujours là. Le rôle du bosniaque dans les catégories de formation était révolutionnaire à l’époque: Meilleur buteur du Championnat d’Europe U-16 en 2014 et 2015, remportant le titre lors de la deuxième tentative, meilleur buteur de l’Eurobasket U-18 de 2016 et une grande Coupe du Monde l’année dernière dans laquelle même marqué 50 points dans un match contre Chine-Taipei. Dans le passage au professionnalisme tout a changé, car dans de nombreux rapports de dépistage en 2018, les noms de Doncic et Musa étaient presque équivalents. Ils ont fini par être les seuls Européens choisis au premier tour cette année-là aux côtés de Moritz Wagner.

Lorsque le parallélisme avec Doncic est venu à la NBA, parce qu’ils étaient des compagnons de génération, d’origine, d’apparence et d’âge, il a fait la Ligue elle-même publiera un documentaire, Something In The Water, dans lequel il s’agissait, aussi avec d’autres comme Vlade Divac et Goran Dragic, de la rupture de l’ex-Yougoslavie, de sa diaspora et de la reconstruction en matière de basket.

Dzanan Moussa est parti réflexions très intéressantes dans un entretien de promotion qu’il a fait pour Sports Illustrated, dont on se souvient dans les lignes suivantes :

Drazen Petrovic: “Quand il a marqué un panier, on aurait dit qu’il avait marqué un but. Il avait beaucoup d’amour pour le basket. C’était un héros.”

Les insultes qu’il a reçues pour être musulman: « J’avais 16 ans quand j’ai entendu les insultes. Ça m’a beaucoup affecté. Je n’ai même pas joué, j’ai passé 40 minutes assis sur le banc et mon équipe a perdu. Les supporters m’insultaient par derrière et me lancer des choses. être la cible de critiques lorsque vous êtes dans un pays étranger. “

États Unis: “Peut-être qu’il m’achètera un tigre, comme Mike Tyson l’a fait.”

Reconstruire la Bosnie après la guerre: « Le peuple yougoslave a une autodiscipline qu’on ne voit pas dans d’autres pays. Nous sommes des enfants de la guerre. Je suis né quand c’était fini, mais je l’ai ressenti parce que mon père était dans l’armée et était responsable de 2000 soldats. Vous voyez des gens mourir tout le temps, il est logique d’avoir des émotions en surface. Nous avons quelque chose que personne ne peut décrire parce que l’horreur et la terreur de la guerre nous ont rendus plus forts. “