“Le Brésil a changé ma vie”

in

24/08/2021 à 16h45 CEST

.

Le septuple champion du monde anglais de Formule 1 Lewis Hamilton (Mercedes) a déclaré que le Brésil, pays où il avait remporté son premier titre dans la plus haute catégorie du sport automobile en 2008, avait donné un “tournant” à sa vie., tant sur le plan sportif que personnel, tel que publié ce mardi.

« Au Brésil, j’ai vécu un grand tournant de ma vie. C’était un grand moment qui a changé ma vie», a déclaré le Britannique dans une interview au site spécialisé Pole Position, du portail d’information brésilien UOL.

Hamilton devait terminer cinquième pour décrocher son premier titre en Formule 1, et à un virage de l’arrivée, dans le dernier tour, il a assuré la position en devançant habilement l’Allemand Timo Glock et en devenant le premier pilote noir champion.

“C’était un rêve qui semblait si improbable et c’était un grand test de caractère et de volonté car j’avais perdu le titre jusqu’au dernier virage et j’ai réussi à gagner à la fin“, a ajouté Hamilton, qui a admis que sa relation avec le public brésilien avant cette conquête n’était pas aussi amicale qu’elle l’est maintenant.

L’Anglais a rappelé que “deux semaines plus tard, les Etats-Unis élisaient leur premier président noir”, avec l’arrivée au pouvoir de Barack Obama.

“Tout cela a été un moment qui a changé ma vie et celle de ma famille et c’est pourquoi Je m’en souviendrai, le moment super important que j’ai vécu au Brésil “, avec la rivalité qu’il avait à l’époque avec le local Felipe Massa et l’inspiration de son idole brésilienne Ayrton Senna, a-t-il souligné.

“Je me souviens qu’il n’était pas le gars le plus bien reçu dans mes premières années de Formule 1 au Brésil parce qu’il courait contre un pilote brésilien. C’est pourquoi je vois très bien ce jour-là que j’avais jusqu’à courir plus tard avec un casque inspiré du séné aux couleurs du Brésil », a-t-il rappelé.

Fan déclaré du populaire club de São Paulo Corinthians au Brésil, Hamilton a également déclaré que lorsqu’il est arrivé dans le pays d’Amérique du Sud “pour la première fois, il a ressenti dans l’atmosphère l’amour qui existe encore, de tous les Brésiliens, même ceux que je rencontre partout dans le monde, ils ont pour Ayrton”. “C’est comme s’il était le parrain de nous tous et c’est incroyable de voir ça.”

Dans la saison en cours, Hamilton a une dispute serrée pour le titre, qui serait le huitième de sa carrière, avec le Néerlandais Max Verstappen, de l’équipe anglo-autrichienne Red Bull.