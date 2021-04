Le Brésil a l’iPad Pro 2021 le plus cher

Lors de son événement Spring Loaded mardi, Apple a dévoilé l’iPad Pro de cinquième génération. Un rapport prévoyait que le modèle 12,9 pouces aurait une augmentation de prix «modeste», ce qui s’est produit. Dans certains pays, c’était bien plus que «modeste».

Selon Nukeni, qui a compilé le prix de l’iPad Pro 2021 dans le monde entier, les États-Unis et Hong Kong ont l’iPad Pro le moins cher disponible, tandis que la Suède et le Brésil ont les modèles les plus chers. Dans le cas du Brésil, l’iPad peut coûter jusqu’à deux fois plus cher qu’un modèle vendu aux États-Unis.

IPad Pro 2021 du moins cher au plus cher

iPad Pro 11 pouces Wi-Fi avec 128 Go

États-Unis: 799,00 $ Hong Kong: 824,29 $ Suède: 1122,48 $ Brésil: 1938,88 $

Le modèle de base de l’iPad Pro 11 pouces coûte 1000 $ de plus que l’iPad aux États-Unis.

iPad Pro 12,9 pouces Wi-Fi avec 128 Go

États-Unis: 1099 $ Hong Kong: 1133,45 $ Suède: 1536,25 $ Brésil: 2657,05 $

Cela se produit exactement avec le modèle de base iPad Pro 12,9 pouces. Un Brésilien pourrait acheter deux modèles de 12,9 pouces aux États-Unis sans même en acheter un au Brésil.

iPad Pro 12,9 pouces Wi-Fi + Cellular avec 2 To

États-Unis: 2399,00 $ Hong Kong: 2408,73 $ Suède: 3309,54 $ Brésil: 5386,11 $

Avec des spécifications complètes, l’iPad Pro 2021 au Brésil coûte un peu plus cher qu’un Pro Display XDR aux États-Unis.

Ce n’est pas seulement aujourd’hui que le pays sud-américain est en tête de liste avec les produits Apple les plus chers, mais à chaque fois que la différence augmente.

Dans la liste, les pays européens paient également plus pour un iPad que leurs homologues asiatiques. Pour voir la liste complète et voir où se situe votre pays, cliquez ici.

