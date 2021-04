Le Brésil a Neymar pour les Jeux Olympiques

22/04/2021

À 23:19 CEST

L’entraîneur brésilien des JO de Tokyo, André Jardim, a confirmé qu’il souhaitait convoquer Neymar pour le rendez-vous cet été dans le pays japonais, où en phase de groupes, ils affronteront l’Allemagne, la Côte d’Ivoire et l’Arabie saoudite. L’attaquant du PSG, architecte de l’or obtenu par le «Canarinha» à Rio, qui, à son tour, était le seul trophée qu’il lui restait à remporter, pourrait à nouveau diriger le groupe.

Ils veulent revalider le titre et pour cela, la ‘Seleçao’ veut avoir l’un des meilleurs joueurs du monde: “Sans aucun doute, Neymar fait partie de mes plans, puisque nous avons commencé dès le début à former, pour Tokyo, une équipe la plus forte possible.

Jardim est clair à ce sujet, les possibilités augmentent avec lui dans le groupe: «Neymar est le joueur principal de l’équipe nationale, le meilleur footballeur brésilien, et il peut casser l’équilibre de n’importe quel match. Il est au sommet de sa carrière et serait un renfort d’une énorme qualité, même si je comprends que c’est une situation complexe, entre les mains de la Confédération brésilienne, du PSG et du joueur lui-même ».

Toutes les équipes essaieront de pouvoir compter sur des footballeurs de haut niveau pour tenter de battre l’équipe brésilienne. Visant l’or, la France, par exemple, a tenté le partenaire offensif de Neymar au PSG, Kylian Mbappé. C’est ce qu’a déclaré Le Graët, président de la Fédération française de football: “J’adorerais qu’il aille aux JO, c’est un joueur qui fait beaucoup de progrès, ce qui est sérieux… J’adorerais aussi qu’il continue au PSG, car il est l’idole des jeunes aujourd’hui. «Ce serait bien de les voir s’affronter à un rendez-vous comme celui-ci.

Un gardien de but de haut niveau

L’entraîneur a également signalé qu’ils auront sûrement l’un des quatre gardiens de but qui accompagnent généralement le ‘verdeamarela’: “L’équipe nationale en compte quatre, Alisson, Santos, Ederson et Weverton. L’un d’eux sera avec nous. “