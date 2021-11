Mercedes a toujours espéré que les titres 2021 pourraient toujours être les leurs, mais la victoire au Grand Prix de Sao Paulo signifie qu’ils y croient maintenant.

Le championnat du monde 2021 a apporté d’innombrables rebondissements alors que Mercedes et Red Bull poursuivent le championnat des constructeurs, tandis que le septuple champion du monde de Mercedes, Lewis Hamilton, vise à remporter un huitième titre record face à la concurrence féroce de Max Verstappen de Red Bull. .

Mais après la performance dominante de Verstappen et de Red Bull au Mexique, beaucoup ont estimé que l’élan s’était fermement déplacé vers Verstappen, tandis que Red Bull s’est fermement remis dans l’image du titre des constructeurs.

Tout comme il semblait que Mercedes perdait le contrôle, ils ont riposté directement à travers une superbe course de récupération de Hamilton.

Se battant contre son exclusion de qualification et sa pénalité de cinq places sur la grille pour un changement de moteur à combustion interne, Hamilton a obtenu la 10e place sur la grille via les qualifications de sprint et a remporté la course, dépassant Verstappen sur la bonne voie pour le faire.

Son déficit par rapport à Verstappen en tête du classement des pilotes est réduit à 14 points, Mercedes mène Red Bull chez les constructeurs de 11 points – et maintenant la formation allemande peut vraiment croire que les titres sont à nouveau possibles avec trois courses restantes.

S’exprimant sur le podcast F1 Nation, Andrew Shovlin, directeur technique de l’équipe en bord de piste, a déclaré : « Je pense que ce résultat, l’impact sur le championnat le week-end dernier, le fait que nous ayons éliminé cette pénalité et réussi à battre Max, battre Red Bull, nous donne beaucoup de confiance.

« Le fait que nous ayons réussi à faire bien fonctionner la voiture sur une piste agressive pour les pneus arrière dans des conditions chaudes nous donne beaucoup de confiance.

«Et je pense que pour nous, le championnat qui sort du Mexique… nous espérions pouvoir gagner les deux. Je pense que maintenant, cela nous amène à croire que nous pouvons gagner les deux, et nous allons travailler très, très dur pour nous assurer que nous pouvons le faire. »

La prochaine étape est le tout premier Grand Prix du Qatar, organisé sur le circuit international de Losail.