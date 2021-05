Le Brésil accueillera la Copa America après que l’Argentine ait été dépouillée du tournoi en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 à la suite des critiques de Luis Suarez

La Copa America de cet été sera désormais hébergée au Brésil après le retrait des hôtes d’origine au milieu de l’augmentation des cas de COVID-19.

L’Argentine a été privée de la compétition de 2021 en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 dans le pays, ce qui a jeté le doute sur le tournoi à seulement 13 jours de la fin.

La Copa America 2021 retardée a été remise en question

L’Argentine devait initialement co-organiser la Copa America avec la Colombie, mais elle a été démis de ses fonctions d’hôte du tournoi le 20 mai à la suite d’une vague de protestations exigeant des changements sociaux et économiques dans le pays.

Mais la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) a annoncé qu’un hôte avait été trouvé avec plus de détails à publier dans les prochaines heures.

Leur tweet disait : « La CONMEBOL @America Cup 2021 se jouera au Brésil ! Les dates de début et de fin du tournoi sont confirmées. Les lieux et le rendez-vous seront informés par CONMEBOL dans les prochaines heures. Le plus ancien tournoi d’équipes nationales au monde ravira tout le continent !

La CONMEBOL @CopaAmerica 2021 se jugará en Brasil ! Las fechas de inicio y finalización del torneo están confirmadas. Las sedes y el fixture serán informados por la CONMEBOL en las proximas horas. El torneo de selecciones más antiguo del mundo hará vibrar a todo el continente! – CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 31 mai 2021

La Copa America, qui regroupe dix nations sud-américaines en lutte pour devenir championnes, devait commencer le 13 juin et se terminer le 10 juillet.

C’était la première fois en 105 ans d’histoire du tournoi qu’il devait avoir des hôtes communs, mais ces plans ont dû être démolis.

La CONMEBOL a expliqué que l’Argentine avait été déchue de ses hôtes en raison des « circonstances actuelles », le pays connaissant actuellement une augmentation des cas de coronavirus qui a déclenché un verrouillage plus tôt ce mois-ci.

Aucun des hôtes d’origine de la Copa America 2021 n’organisera réellement le tournoi cet été, la Colombie et maintenant l’Argentine étant dépouillées

« La CONMEBOL analyse les offres d’autres pays qui ont manifesté leur intérêt pour l’organisation du tournoi continental », lit-on dans un bref communiqué de l’instance dirigeante.

« Des mises à jour seront annoncées bientôt. »

Alors que la pression du public a vu les plans changer à quelques jours du début du tournoi, il y a également eu l’opposition des joueurs.

Suarez est l’un des joueurs les plus en vue à s’exprimer sur le fait de jouer la Copa America cet été

L’arrière central de Chelsea Thiago Silva célèbre sa victoire en Copa America avec le Brésil champion actuel

Un grand nombre de stars sont déjà retournées en Amérique du Sud en vue de la campagne, mais l’attaquant uruguayen vainqueur du titre de LaLiga, Luis Suarez, fait partie de ceux qui ont parlé de la tenue de la Copa America en Argentine pendant leur verrouillage COVID-19, déclarant vendredi : « Nous devons donner la priorité à la santé des êtres humains ».

Le Brésil est champion en titre, ayant remporté le tournoi en 2019 et défendra désormais sa couronne à domicile.

