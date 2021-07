Le Brésil approuve son premier ETF Ethereum

Le fonds négocié en bourse (ETF) Ether de la société d’investissement en blockchain QR Capital a été approuvé par la Securities and Exchange Commission (CVM) du Brésil.

Cette première approbation de l’ETF Ether du pays intervient seulement trois semaines après que leur premier ETF Bitcoin soit devenu public à la Bourse brésilienne, qui a été approuvée en mars.

QETH11 “sera coté sur le B3, qui devient la 1ère bourse d’Amérique latine à disposer d’un ETF 100% Ethereum”, a annoncé mercredi la firme sur Twitter. La date d’inscription n’a pas encore été fixée.

Cette semaine, un autre gestionnaire Hashdex a annoncé son Bitcoin ETF BITH11, qui parie sur la neutralisation de l’empreinte carbone du bitcoin minier acquis par le fonds. Il sera coté à la bourse brésilienne dans la première quinzaine d’août.

Le Brésil a également approuvé un ETF, HASH11, qui investit dans un panier de crypto-monnaies.

Pendant ce temps, l’ETF Ether de QR Capital suivra le même indice Ethereum utilisé par le groupe CME, le CME CF Ether Reference Rate. QR Asset Management a déclaré.

« L’investisseur brésilien a désormais la possibilité de s’exposer aux deux actifs numériques les plus importants et les plus précieux au monde, de manière réglementée, simple et sécurisée. Il n’est plus nécessaire de s’inscrire dans les échanges, de créer des clés privées ou de se soucier de la garde sécurisée. »

QR Capital utilisera la solution de conservation de crypto-monnaie Gemini pour stocker les actifs numériques.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.