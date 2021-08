Le Brésil avait plus d’échanges que l’Espagne

L’or du football est allé à juste titre au Brésil. Peut-être qu’elle le voulait plus aussi, comme l’a commenté Aritz Gabilondo dans notre Carrousel, créant une certaine controverse. Je suis avec lui. Dans le monde olympique récompense de bronze et d’argent. Dans le football on préfère celui de « soit César ou rien » et plus encore si on parle du Brésil. Les Espagnols, malgré la déception de ce samedi, ils pourront rentrer chez eux fiers et applaudis, ce qui ne serait pas arrivé aux Brésiliens s’ils perdent. Cette différence d’intérêt était très perceptible en première mi-temps et s’est à nouveau ressentie depuis que l’Espagne a atteint l’égalité. L’or est allé à Alves et à son peuple parce qu’ils en voulaient plus.

C’était une bonne fin. Et le Brésil était meilleur non seulement en désir, mais en fonction. L’Espagne n’a dominé que dans une section de la seconde mi-temps lorsque, améliorés par les entrées de Carlos Soler et Bryan Gil, ils ont attaqué avec vigueur et succès, a marqué et a même pris deux balles à la barre transversale. l’un un peu grippé, mais l’autre dans un superbe tir, déjà avec le 1-1, qui pourrait peut-être décider de la finale. Mais on ne peut pas s’accrocher à ça. Devant le Brésil, outre son but, il a raté un penalty et a également envoyé un ballon dans la barre transversale. Et déjà en prolongation c’était nettement mieux, surtout depuis le départ de Malcom.

Cette équipe a de bonnes manières mais manque de sévérité dans son propre domaine et croc dans le contraire. Être clair, il a donné les deux buts. Des défenseurs avec un bon pied pour jouer, mais sans cet instinct pour la force qui est requis dans la position. Mais il faut reconnaître sa persévérance à chercher le premier rôle dans les jeux et sa capacité à sauter par-dessus les obstacles. C’est pourquoi il revient avec l’argent, ce qui n’est pas un prix mineur, bien qu’au Brésil, sans aucun doute, ils l’auraient vu de cette façon. Ils méritent donc de nombreuses félicitations et des vacances réparatrices.