07/07/2021 à 09:32 CEST

Lionel Messi brille dans l’équipe nationale argentine et dans la Copa América au Brésil, il vit son meilleur moment avec l’Albiceleste. Figure dans chacun des matchs de la compétition, il est le leader absolu de son équipe au point d’avoir participé à 80% des buts de son équipe.

Contre la Colombie, il a donné la passe décisive pour le but de Lautaro Martínez qui a donné l’avantage à son équipe, et converti son penalty des douze pas. Et il a célébré avec euphorie la victoire et le dernier penalty sauvé par Dr Martínez à Cardona qui a servi à remporter la victoire.

Messi, fidèle à son style, vit déjà la finale samedi prochain : “Le Brésil avec Neymar va être très dur. On connaît son potentiel, de ce que Ney fait individuellement…& rdquor;

Il a analysé la victoire contre la Colombie : “Nous savions que ça allait être difficile, nous savions qu’ils allaient venir… Nous avons fait match nul et les tirs au but sont une loterie, mais nous étions très confiants”, et a ajouté : “Nous avons un phénomène dans le but (pour Emiliano Martínez) savait que deux allaient sauver et n’a pas déçu. Il le mérite car c’est une bête& rdquor ;.

Lionel Messi est à 90 minutes de réaliser son rêve d’être champion avec l’équipe nationale argentine et a une fois de plus exprimé que c’était son plus grand désir : “Ce que je veux le plus, c’est gagner quelque chose avec l’équipe nationale. J’ai vraiment apprécié ces 45 jours durs, nous sommes très heureux et ce groupe l’a mérité & rdquor ;.

Et interrogé sur son grand moment en Coupe, il a avoué : «J’ai toujours essayé de tout laisser pour l’équipe nationale, de donner le meilleur de moi-même. Je me bats toujours pour soulever la Coupe, j’ai dû jouer plusieurs finales. Au-delà de gagner ou de perdre nous étions toujours jusqu’au dernier en Copa América et maintenant encore une fois parce que ce groupe le mérite & rdquor;.