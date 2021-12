Le Brésil balaie l’Argentine au Clásico et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du monde

10/12/2021 à 18:49 CET

L’équipe féminine brésilienne de handball a scellé sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde en Espagne après avoir prolongé ses victoires complètes en championnat ce vendredi, en battant l’Argentine 19-14 dans un classique sud-américain que le gardien ‘Babi’ Arenhart a choisi en faveur des Brésiliennes.

ARG

SOUTIEN-GORGE

Argentine

Caratú et Rosalez; Urban (-), Pizzo (3p), Graciela García (-), Campigli (-), Mendoza (2), Gavilán (1), Mena (-), Cavo (3), Sans (-), Gandulfo (2, 1p), Karsten (5, 2p), Cisneros (-), Casasola (2) et Dalle Crode (1)

Brésil

Arenhart et De Arruda ; Bruna de Paula (4), Fernandes (-), Tamires Araujo (1), Ana Paula Rodrigues (-), Ribeiro (5), Alves (-), Da Rocha (-), Larissa Araujo (2), Cardoso (1p ), Vieira (-), Guarieiro (2), Fermo (-), Matieli (9) et Ventura (-)

Partiels 5′

2-0, 3-3, 7-6, 8-10, 8-12 et 10-13 (mi-temps); 12-14, 13-18, 15-19, 19-21, 19-22 et 19-24 (Finale)

Arbitres

Konjicanin et Konjicanin (BIH). La joueuse brésilienne Livia Ventura (m.17) a été expulsée avec un carton rouge direct. Ils ont exclu deux minutes à Gavilán et Karsten pour l’Argentine; et De Paula, Tamires Araujo et Da Rocha pour le Brésil.

Pavillon

Palais des Sports de Torrevieja.

Les dix-sept interventions que comptait le gardien brésilien, qui a clôturé l’affrontement avec un arrêt spectaculaire de 49%, ils sont devenus un mur infranchissable pour les joueurs d’albiceleste.

Surtout dans les dix dernières minutes où L’Argentine n’a pas marqué un seul but mettant fin à toute chance pour Eduardo ‘Dady’ GallardoCela quelques minutes auparavant, ils avaient même osé rêver de victoire, après avoir inscrit seulement deux buts (19-21) derrière les Brésiliens au tableau d’affichage.

Mais les arrêts d’Arenhart et les buts de Bruna de Paula, qui a succédé à Paricia Matieli dans les dernières minutes du match, ont mis fin aux espoirs de l’équipe argentine.

UNE triomphe (19-24) qui a permis au Brésil de sceller sa qualification pour un quart de finale Cela n’a pas suffi depuis 2013 lorsque les Sud-Américains ont été proclamés champions du monde.