Le Brésil bat la Colombie avec un but de Casemiro en 99

24/06/2021 à 4h31 CEST

Le Brésil a réalisé une épopée pour battre la Colombie (2-1), ajouter sa troisième victoire en trois matches et s’assurer la tête du groupe B, alors qu’il lui reste encore un dernier match à jouer. Une tête de madridista Casemiro, dans un coin desservi par Neymar Jr., a certifié la victoire de Canarinho à la minute 99 d’une remise sans fin.

SOUTIEN-GORGE

CHOU

Brésil

Weverton ; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro (Renan Lodi, 61′) ; Casemiro, Fred (Lucas Paquetá, 67′), Everton Ribeiro (Roberto Firmino, 45′); Richarlison (Gabigol, 76′), Neymar Jr. et Gabriel Jesus (Everton Cebolinha, 76′).

La Colombie

Ospina ; Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Tesillo ; Boîte, Wilmar Barrios, Uribe, Luis Díaz (Murillo, 90′) ; Borré (Cuéllar, 63′) et Zapata (Borja 63′)

Arbitre

Nestor Pitana (Argentine). TA Alex Sandro (14′), Everton Ribeiro (27′), Neymar (85′) / Cuadrado (69′), Ospina (92′), Wilmar Barrios (98′), Cuéllar (101′)

Buts

0-1, Luis Díaz (9′) ; 1-1, Firmino (77′), 2-1 Casemiro (99′)

Incidents

Match de la quatrième journée du groupe B de la Copa América joué à huis clos, en raison des restrictions de la pandémie de Covid-19, au stade Nilton Santos (Rio de Janeiro).

La Colombie, très sérieuse et compacte, méritait bien plus dans un choc qu’elle a dominé principalement, dans une bonne première mi-temps. L’équipe de Reinaldo Rueda a signé une performance de mérite, qui s’est terminée sans prix, mais qui montre la voie à suivre en quart de finale. L’énorme déception de la défaite ne peut effacer le travail d’une équipe qui a mis le favori n°1 au titre dans les cordes.

A la sortie, les caféiculteurs ont enfreint un direct qui a laissé la Seleçao groggy. L’équipe de Tite, qui a disputé six matchs avec une feuille blanche, a vu comment Luis Diaz il a marqué le meilleur but de ce que nous avons eu dans le tournoi. CarréAgissant comme ailier droit, il a pris un centre précis au deuxième poteau et le joueur de Porto a terminé avec un Chilien spectaculaire.

Un beau but de ceux qui peuvent et doivent être vus en boucle, à la 9e minute, qui a marqué toute la première mi-temps. Le Brésil a ressenti le coup et de quelle manière : ils n’ont pas su jouer avec le tableau d’affichage contre et ne se sont pas retrouvés. Il a abusé des centres et n’a créé aucune opportunité claire pendant toute la première mi-temps.

Pour les producteurs de café, en revanche, l’objectif de Díaz était d’injecter instantanément de la confiance, d’y croire et de retrouver des sentiments. Bien mieux placés sur le terrain de jeu, ceux de Reinaldo Rueda ils ont joué le football le plus constant et le plus crédible depuis leur arrivée au Brésil. Leur meilleure vertu était la discipline tactique avec laquelle ils ont fait taire un Canarinha qui errait et avec un Neymar qu’il semblait à nouveau qu’il faisait la guerre tout seul.

BRÉSIL RÉVEILLEZ-VOUS

Le Brésil a pris la poignée après la pause, a fermé la Colombie et est allé chercher le but égalisateur. Neymar Il l’a eu à la 65e minute, a reçu un talon de Firmino, a dépassé la sortie de Ospina et très forcé il envoya le ballon au poteau. C’était un signe avant-coureur de ce qui allait arriver.

Le jeu était déjà un monologue brésilien. Et le match nul est venu dans un jeu très protesté par les Colombiens, car un centre de Neymar a touché l’arbitre, le rebond est tombé en possession des Brésiliens : Alex Sandro a fini par se centrer de sorte que Roberto Firmino marque avec une tête dans laquelle Ospina il a échoué bruyamment. La réunion a duré plus de sept minutes entre l’approbation du VAR et les plaintes des caféiculteurs.

Immédiatement après, Neymar a flirté avec le rouge direct lorsqu’il a donné un coup de coude à Wilmar Barrios. L’atmosphère est devenue très chaude. Et il y avait un add-on de 10 minutes, qui, en réalité, était presque une extension. Et, là, le Brésil, grandi et convaincu de ses possibilités, a pris le pétrole d’un coin très mal défendu par la Colombie, dans lequel la connexion Neymar-Casemiro c’était mortel.