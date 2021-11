Le Brésil condamne l’insulte raciste envers le joueur des Corinthinas à Libertadores

17/11/2021 à 21:56 CET

.

La Confédération brésilienne de football (CBF) et plusieurs clubs féminins du Brésil répudiés ce mercredi l’insulte à connotation raciste subie par l’agresseur Adriana, un joueur corinthien, lors du match de mardi avec le National uruguayen en demi-finale de la Copa Libertadores.

Selon les plaintes de ses coéquipiers, la joueuse a été qualifiée de « macaca » (mignon) par un membre du Nacional après avoir marqué le sixième but des Corinthians sur penalty lors de la victoire 8-0 qui a qualifié le club brésilien pour la finale du tournoi Libertadores. contesté au Paraguay, mais avec la définition du titre prévue en Uruguay.

« La Confédération brésilienne de football rejette l’affaire de racisme subie par l’attaquante Adriana lors du match entre Corinthians (BRA) et Nacional (URU) pour les demi-finales des Liberators féminines », a indiqué dans une note l’instance dirigeante du football au Brésil.

« C’est inacceptable que des scènes comme celle-là soient encore une réalité dans notre société. Fuerza Adriana », a ajouté la CBF dans la note qu’elle a publiée sur ses réseaux sociaux.

Corinthians a également publié une note pour répudier l’acte de racisme et annoncer qu’ils soutiendront légalement la joueuse dans toute plainte qu’elle pourrait présenter.

Le club le plus populaire de Sao Paulo a déclaré avoir appris « l’insulte raciale » par le récit des propres joueurs de l’équipe et qu’il « le répudie avec véhémence ».

« Le club est solidaire d’Adriana et des autres joueurs et, immédiatement, leur offre tout le soutien nécessaire. La délégation des femmes disposera de tout le soutien juridique nécessaire à l’enquête nécessaire et à la répression énergique de cet acte inacceptable », a déclaré le deuxième club le plus populaire du Brésil dans sa note.

Adrien, qui a reconnu ne pas avoir entendu l’insulte mais a dit qu’elle en avait été prévenue par ses compagnons, a levé le poing fermé lors de la célébration du huitième but des Corinthians en signe de protestation contre l’acte raciste, un geste qui a été imité par d’autres joueurs du club brésilien.

D’autres clubs de femmes brésiliens, tels que Sao Paulo et Internacional de Porto Alegre, a également publié des notes pour rejeter l’insulte raciste et exprimer sa solidarité avec Adriana.

« Nous sommes avec toi Adriana. Il est inadmissible que nous voyions des cas de racisme, et pas seulement dans le football, tous les jours », a déclaré Sao Paulo Femenino.

Selon le tricolore de São Paulo, dans une société raciste il ne suffit pas d’être non raciste, il faut être antiraciste.

Après leur victoire sur le Nacional, les Corinthians affronteront la Colombien Independiente Santa Fe pour le titre féminin des Libertadores le 21 novembre lors d’une finale qui se jouera au stade Gran Parque Central de Montevideo.