Le Brésil défendra sa médaille d’or olympique après les tirs au but

08/03/2021

L’équipe de football brésilienne défendra l’or olympique samedi prochain en se qualifiant après les tirs au but en battant le Mexique aux tirs au but (4-1) après avoir terminé le jeu et les prolongations avec un nul.

Le Brésil affrontera le vainqueur de la deuxième demi-finale à partir de 11h30 GMT au stade international de Yokohama, qui sera joué par le Japon et l’Espagne. tandis que le Mexique se battra pour le bronze vendredi à Saitama à 11h00 GMT avant le perdant de ce match.

Dani Alves, Gabriel Martinelli, Bruno Guimaraes et Reinier ils ont marqué les quatre tirs que la ‘canarinha’ a lancés, tandis qu’Eduardo Aguirre et Johan Vásquez ont raté pour le Mexique et que seul Carlos Rodríguez a marqué.