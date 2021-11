Le Brésil devient fou de la blessure de Raphinha avec une star ensanglantée « abandonnée par VAR »

L’ailier de Leeds Raphinha est vraiment le nouveau chouchou des médias brésiliens, il n’était donc pas surprenant de les voir prendre les armes après un incident controversé qui a jeté une ombre sur leur match nul de qualification 0-0 contre l’Argentine.

Le match entre les deux géants sud-américains est toujours une affaire de fougue. Et bien que les deux aient déjà réservé leur place à Qatar 2022, il y avait beaucoup en jeu lors de l’affrontement à l’Estadio San Juan del Bicentenario.

En effet, Raphinha devient rapidement un favori des fans au Brésil. En seulement 45 minutes lors de ses débuts contre le Venezuela en octobre, Raphinha a décroché deux passes décisives et a remporté un penalty. Lors de son premier départ quelques jours plus tard, il a de nouveau brillé, marquant cette fois deux buts lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Uruguay.

Ainsi, lorsque le demi-centre expérimenté de l’Argentine, Nicolas Otamendi, a donné un coup de coude à Raphinha qui a pris l’homme de Leeds de plein fouet, la colère a éclaté au sein du personnel brésilien et des médias nationaux. Étant donné que le coude a fait couler du sang de la bouche de Raphinha puis que VAR n’a pris aucune mesure contre l’ancien homme de Manchester City, il est facile de comprendre pourquoi ils étaient si furieux.

Le manager du Brésil, Tite, était furieux que VAR n’ait pas jugé une voiture rouge appropriée. En effet, UOL – via l’excellent Sport Witness – le cite : « C’est inconcevable. Et je dis moins, ce n’est pas le terme que je voulais dire, je le dis parce que je suis poli.

Pendant ce temps, Julio Gomes de l’UOL a salué la réaction du joueur de Leeds United en écrivant: « Il a montré son sang à l’arbitre et avait une » attitude de joueur de Premier League « . Pas de spectacle, pas de rouleaux par terre.

«Raphinha a donné l’exemple à ses coéquipières et à tous les footballeurs du pays. Plus de souci du jeu, moins de théâtre et de tentatives de tromper ou d’influencer ceux qui doivent déjà prendre beaucoup de décisions difficiles sur le terrain.

— Le sang de Raphinha ne vient pas d’un cafard. Le sang de Raphinha est celui d’un joueur de football professionnel. C’est le sang de ceux qui respectent le sport. Félicitations à lui. Ce genre d’attitude vaut bien plus qu’un objectif.

Raphinha en énorme démonstration de foi à Leeds

Raphinha, quant à lui, a décrit ses rêves avec l’équipe de Leeds au milieu de nouveaux liens le liant à un transfert d’argent à Liverpool.

Les Uni l’ailier, 24 ans, est en passe de devenir l’un des attaquants les plus demandés de la Premier League. Les supporters blancs étaient déjà bien conscients de l’énorme talent et de la menace offensive de Raphinha. Il en va de même pour Liverpool qui a été constamment lié au flyer.

Cependant, ses exploits internationaux avec le Brésil lors des deux dernières trêves internationales ont ouvert les yeux plus loin.

Cependant, s’adressant au point de vente espagnol AS, Raphinha a exposé ses grandes ambitions avec Leeds.

«Dès mes premiers jours au club, j’ai déjà vu à quel point Bielsa était spéciale.

«C’est un gars qui travaille beaucoup, qui en sait beaucoup sur le football. C’est le professionnel typique qui consacre 100% de son temps à l’institution qu’il représente et nous avons beaucoup de chance qu’il soit notre coach. Bielsa sait tirer le meilleur parti de chacun de nous. Cela nous fait élever notre niveau.

« Je suis très heureux à Leeds et j’espère que nous pourrons jouer la Ligue des champions », a-t-il ajouté.

