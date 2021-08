Juridique & Réglementaire

Le Brésil doit « faire attention » à la crypto et « remodeler le monde de la réglementation », déclare le président de la Banque centrale

Roberto Campos Neto, président de la banque centrale du Brésil, a déclaré que les réglementations locales doivent prêter attention aux besoins des investisseurs en crypto-monnaies. Selon lui, ils sont là pour accompagner les solutions de paiement instantané. Campos Neto a déclaré jeudi lors d’un événement organisé par le Conseil des Amériques,

“Cela vient du besoin que les gens ont que les paiements soient très rapides, ouverts, sécurisés et transparents dans tous les sens.”

Le président de la Banque centrale du Brésil a en outre déclaré que des conversations étaient en cours avec la commission locale des bourses de valeurs pour s’adapter à un nouvel environnement dans lequel les actifs cryptographiques existent parallèlement à Pix, une plate-forme de paiement instantané déployée par la banque l’année dernière.

L’outil de paiement de la banque centrale, Pix, compte plus de 96 millions d’utilisateurs sur une population de 213 millions, et plus tôt ce mois-ci, il a atteint un record de 40 millions de transactions en une seule journée.

Mais dans le même temps, les décideurs politiques sont « inquiets » que les crypto-monnaies aient montré plus de croissance en tant qu’outil d’investissement qu’en tant que système de paiement général, a-t-il déclaré.

“Nous devons faire attention à cela”, a déclaré Campos Neto.

« Le marché financier change tellement que tout devient des données. Nous devons remodeler le monde de la réglementation.

Le pays travaille également sur une version numérique de sa monnaie fiduciaire. Le réal brésilien a atteint son plus bas niveau depuis trois mois, les vents contraires politiques et budgétaires pesant sur la devise. Les actions brésiliennes ont quant à elles connu une légère hausse, mettant fin à une séquence de trois jours de défaites après avoir atteint leur plus bas niveau depuis cinq mois.

Récemment, la police fédérale du pays a lancé une enquête sur les crimes de blanchiment d’argent liés à la cryptographie. Cette Opération Conformité a abouti à l’exécution de plusieurs mandats de saisie à travers le Brésil.

Pendant ce temps, la plus grande franchise de centres commerciaux du pays, BR Malls, a annoncé qu’elle installerait des guichets automatiques cryptographiques à travers le Brésil en partenariat avec l’opérateur de guichets automatiques cryptographiques basé aux États-Unis, Coin Cloud. Le premier est déjà installé, avec 15 autres à venir.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.