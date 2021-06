Le Brésil écrase le Pérou sans ébouriffer

18/06/2021 à 04h13 CEST

Le Brésil est déjà le leader en solitaire du Groupe B de la Copa América. Il a battu le Pérou avec un superbe 4-0, lors de la deuxième victoire en deux matchs, et a profité du match nul de la Colombie contre le Venezuela (0-0) pour réaffirmer son favoritisme pour terminer premier de sa clé.

SOUTIEN-GORGE

Brésil

Ederson ; Danilo (Emerson Royal, 83′), Eder Militao, Thiago Silva, Alex Sandro (Renan Lodi, 76′) ; Fabinho, Fred, Everton Cebolinha (Everton Cebolinha, 45′) ; Gabriel Jesus (Firmino, 71′), Neymar Jr. et Gabigol (Richarlison, 45′)

Pérou

gallois; Corzo, Christian Ramos, Abram, Marcos López ; Mur; Yontún (Arias, 73′), Carrillo, Cuellar (Tavara, 73′), Peña (Ibérico, 66′); Lapadula (Valera, 66′)

Arbitre

Patricio Loustau (Argentine). TA Gabriel Jesus (58′) / Christian Ramos (22′).

Buts

1-0, Alex Sandro (11′) ; 2-0, Neymar Jr. (67′) ; 3-0, Everton Ribeiro (88′) ; 4-0, Richarlison (92′).

Incidents

Deuxième journée du Groupe B. Match joué à huis clos en raison des restrictions sanitaires de la pandémie de Covid-19 au stade Nilton Santos (Rio de Janeiro).

La Seleçao de Tite a pris la mesure du continent. L’entraîneur gaucho s’est offert le luxe d’introduire six changements par rapport à l’équipe qui a battu le Venezuela (3-0) et a atteint tous les objectifs fixés. Il a oxygéné les gros titres, inscrit une nouvelle victoire sans subir de revers majeurs et motivé les vestiaires.

Le Brésil est bien plus une équipe que le Pérou. Il s’est donné dix minutes pour marquer, mais lorsqu’il a appuyé sur le gaz pour la première fois, il a composé avec une certaine aisance. Neymar ouvert pour Everton Cebolinha, une des nouveautés de la nuit, qui servait de la gauche, au second poteau, Gabriel Jésus, qui est plus un assistant qu’un buteur, s’est rendu au centre où l’équipe est apparue par surprise Alex Sandro battre Gallois.

Côté B de la Seleçao, avec Fred et Fabinho dans le double pivot, c’est vrai que ce n’était pas excitant. Les théoriciens titulaires non plus. Le Brésil a depuis longtemps délaissé la plasticité pour adopter des concepts tactiques plus pragmatiques. Ainsi, Tite compte huit victoires consécutives : six en phase de qualification pour le Qatar et deux sur deux en Copa América, avec un bilan incontestable de 7 buts pour et aucun contre.

La réunion, dans beaucoup de ses minutes, était une lutte sans grande objectivité jouée lentement sur une herbe horrible, haute et dangereuse qui était soulevée par des fagots. Messi et son sélecteur, Lionel scaloni Ils avaient prévenu de l’état malheureux du terrain de jeu, dans lequel l’Argentine a fait match nul au petit matin de lundi à mardi contre le Chili (1-1). Et, cette fois, les nouvelles victimes étaient les hôtes.

Le Brésil lâche prise. Il a vécu dans le calme, neutralisant les éventuelles incursions de la Blanquirroja, mais a perdu la bataille de possession du ballon. Oui Tite déjà déplacé le banc à la mi-temps, avec Richarlison, pour un inédit Gabigol, Oui Everton Ribeiro par son homonyme Benfica. La Canarinha recherchait un milieu de terrain plus baseball.

AMÉLIORATION BRÉSILIENNE

La Canarinha a gagné en corps et en contrôle de la situation. La sieste est terminée. A la 58e minute, il aurait pu mettre fin au match avec un penalty de mur à Neymar que l’arbitre a défait quand il a vu l’écran VAR.

Le 10, qui jouait un jeu discret, il s’est fait piquer. Il a reçu à l’avant de la zone arrière, il en a profité Bouquets Il la fit flotter, se retourna et fila à travers. C’était le deuxième but de Ney dans le tournoi, lui permettant de déloger Ronaldo et d’être le deuxième meilleur buteur de l’histoire de Canarinha, avec 68 buts, derrière Pelé.

La fête était finie. Un épilogue de 20 minutes a commencé au cours duquel le Brésil a attaqué plus fort et a marqué deux buts. Son amélioration en seconde période a été significative. Et enfin, Emerson Royal a eu sa chance, après avoir regardé depuis le banc les deux derniers matchs de qualification pour le Qatar et les débuts en Coupe de l’America.

Le Pérou a baissé les bras dans la dernière ligne droite. Dans un jeu d’équipe, Everton Ribeiro il a placé le 3-0 et, dans la remise, Richarlison fermé la victoire. Le Brésil se repose le lendemain et ne revient sur les lieux qu’à l’aube de mercredi à jeudi face à la Colombie, dans un duel entre les deux candidats pour finir leader du groupe.