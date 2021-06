Le Brésil entre sur le sentier de la guerre et n’a pas pu jouer la Copa América

06/04/2021

Act à 11:24 CEST

Célébrez un Coupe de l’Amérique en période de pandémie, ce n’est pas une chose facile. Après avoir décliné sa célébration en Argentine, en raison de la crise sanitaire du pays, et plus tard en Colombie, en raison de troubles sociaux, le Conmebol décidé que le siège serait Brésil.

Quelque chose qui n’a pas très bien fonctionné dans le pays et dans le personnel de La Canarinha. Les voix qui veulent l’empêcher d’y être joué continuent de grandir et les joueurs de leur sélection continuent de débattre de l’opportunité de jouer la compétition continentale ou non pour protester contre cette décision.

Casemiro lui-même était absent lors de la dernière conférence de presse pour éviter de parler du sujet et Tite a demandé à ses joueurs de ne se positionner qu’après les éliminatoires de la Coupe du monde contre Équateur Oui Paraguay qui jouera entre cette semaine et la prochaine. “Nous avons demandé à nos footballeurs de se concentrer uniquement sur le match contre l’Equateur& rdquor;, a déclaré le coach lui-même lors d’une conférence de presse.

“Ils ont une opinion, ils l’ont exprimé au président, et ils l’exprimeront au public en temps voulu. C’est aussi à cause de l’absence de notre capitaine, Casemiro, ici à cette conférence de presse“il ajouta.