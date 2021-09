Le Brésil et l’Argentine rééditent la finale de la Copa América

09/05/2021 à 12:00 CEST

Le Brésil et l’Argentine se retrouvent quelques mois seulement après la levée de la Copa América par l’albiceleste, le premier pour Leo Messi, qui a commandé le bloc de Scaloni au titre. Cette fois, ils le feront à l’occasion de la phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 : les deux équipes ont tout à faire pour être dans la prochaine épreuve de la Coupe du monde.

Les Argentins, qui Ils marchent deuxième avec 15 points et sont sept derrière les BrésiliensIls pourraient toucher la table s’ils laissaient Tite’s Brasil, l’un des blocs les plus rocheux du groupe et du monde, sur la route. Ils quitteraient l’Uruguay, qui marque actuellement le dernier carré d’entrée, à neuf points et aussi la Colombie, qui marque la zone des play-offs..

Les Brésiliens, de leur côté, cherchent à se venger après la douloureuse défaite en finale de la Copa América, qui s’est jouée à Maracana : ils n’ont pas pu décrocher leur deuxième titre consécutif. Au niveau de la Coupe du monde Qatar 2022, les hommes de Tite sont des leaders d’une solidité absolue : sept victoires, 17 buts en faveur et seulement deux contre.

Messi et Neymar, de nouvelles retrouvailles pour inégaler le bagage historique

Les principaux dirigeants des deux équipes sont Leo Messi et Neymar, amis sur le terrain et aussi en dehors. Après le départ de la star brésilienne pour Paris, leurs chemins se sont à nouveau croisés sur les bords de Seine : l’Argentin n’a pas renouvelé avec Barcelone et a rejoint l’ambitieux projet du PSG de remporter sa cinquième Ligue des Champions.

Ce sera la 104e fois que l’Argentine et le Brésil se rencontrent à travers l’histoire. Les deux équipes sont les deux équipes principales en Amérique du Sud et ont une égalité maximale : 39 victoires de chaque côté et un total de 25 nuls.