Le Brésil et l’Espagne, favoris pour l’or

30/07/2021 à 19h55 CEST

L’Espagne de Luis de la Fuente a décroché le ticket pour les quarts de finale en tant que premier du groupe et évite ainsi le Brésil, l’autre grand favori et candidat à la médaille d’or, jusqu’à une hypothétique finale olympique.. Les deux équipes se sont mises d’accord comme championnes de leur groupe et sont situées dans des chemins différents de la table, donc ont évité une confrontation directe au premier tour de la finale.

Le Brésil de Dani Alves et Richarlison se disputera la passe pour les demi-finales, et, par conséquent, l’option de se battre pour les médailles, contre l’Egypte, qui a terminé deuxième du groupe de l’Espagne. Il en sera de même face à la surprenante Côte d’Ivoire, qui a évincé l’Allemagne, actuelle dauphine européenne, dans le groupe de la mort.

Le Brésil et l’Espagne, accédant en tant que premiers du groupe, ont remporté plus de numéros pour être les deux finalistes et concourir pour la médaille d’or lors de la grande finale.. Les deux équipes ont une longue liste de joueurs importants et éprouvés, quelque chose qui Cela les catapulte au-dessus d’autres équipes alternatives comme le Japon ou le Mexique, qui ont joué un grand match dans cette phase de groupes..

Le Brésil, la deuxième équipe la plus marquante du tournoi

Les Sud-Américains ont obtenu leur ticket pour la phase finale en affichant une version grand buteur, notamment celui de son attaquant et référence en attaque : Le joueur d’Everton Richarlison est le meilleur buteur du tournoi avec cinq buts. Le Brésil inscrit sept buts en phase de groupes, autant que le Japon, et trois de moins que la Corée du Sud, qui est la grande révélation du tournoi avec le Mexique.

L’Espagne, pour sa part, a montré quelques faiblesses à cet égard et est l’équipe ayant le score le plus bas (avec l’Egypte) des huit qui composent les quarts de finale.. Bien que la principale vertu de l’équipe espagnole soit sa force défensive : Unai Simón a laissé son but invaincu dans deux des trois matchs et n’a encaissé qu’un seul but.