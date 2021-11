Le Brésil et sa forteresse imprenable

13/11/2021 à 10h00 CET

Le Brésil a été l’une des premières équipes à sceller son billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. L’équipe de Tite est déjà classée en l’absence de cinq jours pour terminer la phase de qualification sud-américaine pour l’épreuve de la Coupe du monde.

Le secret de la grande phase de qualification qu’a réalisée la « canarinha » réside dans ses résultats à domicile. Ceux de Neymar et compagnie ils n’ont pas perdu lors de leurs six matchs à domicile, et ils ont tous été payés par la victoire.

De plus, la séquence de victoires consécutives à domicile lors des tours de qualification vient d’ailleurs, et il y a 11 matchs consécutifs que le Brésil a comptés comme des victoires à domicile, la plus longue séquence de victoires consécutives à domicile de toutes les équipes de l’histoire du tournoi.

Cinq derniers jours de vraie folie

Il ne reste que cinq dates avant la fin des tours de qualification pour la Coupe du monde et le classement est brûlant. Avec le Brésil déjà classé, l’Argentine est deuxième et beaucoup de choses devraient être compliquées pour ne pas sceller leur ticket bientôt. Le troisième est le surprenant Équateur, qui avec 20 points caresse l’épreuve de la Coupe du monde. Quatrième est actuellement le Chili, qui avec 16 points est à égalité avec l’Uruguay et la Colombie. Le Pérou avec 14 est septième et suit dans le sillage des positions d’accès.

Quatre sont les équipes qui entreront directement dans la phase finale de la Coupe du monde, tandis que le cinquième classé jouera le repêchage avec les équipes de la CONCACAF. Il faudra voir quelle est la sélection qui sera finalement laissée de côté.