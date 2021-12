Le Brésil fait signe au paria de Villa alors que des raisons doubles émergent pour un accord de prêt

Aston Villa serait prêt à permettre à Wesley Moraes de déménager en prêt au Brésil pour « mettre en valeur » ses talents et pour des raisons familiales.

Le joueur de 25 ans a rejoint Villa à l’été 2019, les West Midlanders payant 22 millions de livres sterling au Club de Bruges pour ses services. Cependant, son déménagement s’est avéré loin d’être un succès à ce jour. Le Brésilien a passé plus d’un an hors de combat en raison d’une grave blessure au genou subie le 1er janvier 2020.

Il a fait quelques apparitions vers la fin de la saison dernière mais a été prêté à Bruges pour 2021-2022. L’espoir était de lui donner du temps de jeu bien nécessaire, mais il a été une période frustrante en Belgique.

Wesley n’a joué que 69 minutes de championnat de football en trois apparitions et un départ. Et il semble que Villa soit prête à passer à l’action.

Des rapports récents affirment un certain nombre de côtés brésiliens sont désireux de l’obtenir en prêt en janvier. Le site Web Nosso Palestra (via Sport Witness) rapporte que Palmeiras a eu une « réponse positive » dans son récent dialogue sur un accord d’hiver.

Des discussions ont eu lieu par l’intermédiaire de l’agent Hugo Cajuda. Et il a été rapporté que Bruges aurait les « mains liées » si Villa décidait de le laisser déménager au Brésil.

Les Villans pensent que jouer dans son pays de naissance sera une « bonne vitrine » pour ses talents. Mais ce n’est pas seulement le côté ludique des choses qui laisse présager un éloignement de l’Europe.

La famille compte pour Wesley

Wesley est sur le point de devenir père. Et le même site suggère que lui et sa femme souhaitent passer un an au Brésil avec leur enfant.

Par conséquent, les « questions familiales » joueront également un rôle dans toute décision qui pourrait être prise au cours de la nouvelle année. Cependant, il semble que Steven Gerrard apprécie le joueur.

Il n’a pas encore profité d’une longue course pour l’équipe de Villa Park en raison d’une blessure au genou. Et il a également été affirmé que Villa sanctionnerait un prêt d’un an mais sans option d’achat.

Il est sous contrat avec ses employeurs actuels jusqu’à l’été 2014. Reste à savoir s’il relance un jour le ballon pour l’équipe de Premier League.

Mais un séjour décent en Amérique du Sud augmenterait certainement son profil et sa valeur. Les clubs impliqués seraient en train de discuter de l’aspect financier d’un éventuel prêt à Palmeiras.

D’autres clubs brésiliens sont connus pour être intéressés, Sao Paulo étant censé surveiller la situation. Mais Nosso Palestra a déclaré que Palmeiras « ne participera à aucun type d’enchère » pour l’ancienne star de Trencin.

