Le Brésil, favori face à son match contre l’Equateur en Copa América selon les pronostics

27/06/2021 à 00h49 CEST

Ronald Gonçalves

Avant d’entrer formellement dans les quarts de finale de la Coupe de l’America 2021, il y a encore une date à respecter pour la phase de groupes et, sur celle-ci, Brésil Oui Équateur ils s’affronteront une nouvelle fois dans un match qui, encore une fois, a l’équipe auriverde comme favori.

À cet égard, les bookmakers projettent la victoire de l’équipe de Tite, le payer à 1,32. En échange, une victoire de La Tricolor est au prix de 9 euros par euro investi, alors qu’une égalité reste à 4,75. Cependant, même ce résultat s’annonce peu probable, surtout compte tenu du bilan entre les deux équipes.

Concrètement, tout au long de ce siècle, Le Brésil et l’Équateur se sont rencontrés 14 fois, réparti sur 10 victoires pour le quintuple champion, 2 nuls et seulement 2 défaites. En plus, La Canarinha est la seule équipe de tout le tournoi à avoir remporté tous ses matchs, et son caractère local ne fait que renforcer l’idée que, dans tous les matchs qu’il disputera pendant la compétition, il sera toujours le principal candidat à gagner.

Même ainsi, le football regorge de situations inattendues, il se peut donc que le Brésil – Equateur Ce dimanche 27 juin réserve plus de surprises que, a priori, il semble qu’elles seront montrées.