Le Brésil, favori face au Pérou pour atteindre la finale de la Copa América 2021

04/07/21 à 19:48 CEST

Ronald Gonçalves

En continuant avec la ligne estimée, Brésil réussi à l’emporter sur le Chili en quarts de finale de la Coupe de l’America 2021 et, maintenant, la sélection de Tite est un pas de plus pour atteindre la finale. Cette même considération, cependant, peut être faite en ce qui concerne la combinaison Ricardo Gareca, bien Pérou réussi à surpasser Paraguay aux tirs au but et rencontre également un dernier obstacle avant d’atteindre le point culminant tant convoité du tournoi.

Ainsi, il est impératif de souligner que les aurververdes se hissent en favoris pour remporter la confrontation. Avec 15 victoires, 3 tirages Oui 2 défaites dans leurs deux dernières douzaines de disputes, le scratch bénéficie d’une notoriété historique avant ce nouveau chapitre entre les deux équipes, avec notamment un soutien modéré au rythme des invaincu qu’il a maintenu au cours du concours en cours.

De telle manière, les bookmakers payent la victoire du Brésil à 1,18 euros (1,08 en heures supplémentaires), la victoire du Pérou à 14 euros (7,5 en prolongation) et finalement, la cravate à 6 euros. Ces estimations ne trouveront cependant confirmation que demain, Lundi 5 juillet, c’est à ce moment-là que la première demi-finale du Coupe de l’America 2021 il sera réalisé.