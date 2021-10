Le Brésil impose sa loi aux tours de qualification

15/10/2021 à 15h10 CEST

Le Brésil de Tite se consolide en tant que premier groupe de la phase éliminatoire de la Coupe du monde Qatar 2022 après s’être battu (4-1) contre l’Uruguay : ils ont 31 points sur 33 possibles et son autorité, avec un match en cours contre l’Argentine, est absolue. Avec cette victoire, sa séquence sans défaite en huitièmes de finale atteint 28 matchs consécutifs.

Les Brésiliens, qui sont l’une des équipes les plus en forme d’Amérique du Sud et du reste du monde, Ils signent la deuxième meilleure séquence d’invincibilité après l’Angleterre, qui se maintient en 29 matchs. C’est aussi la deuxième meilleure séquence du Brésil lui-même : seulement entre 1954 et 1993, il a terminé une meilleure séquence avec un total de 31 matchs sans perdre.

BRA 4-1 URU (FT) – Les 28 matchs consécutifs du Brésil sans défaite en Playoffs (seule l’Angleterre -29- a une meilleure séquence actuelle). Le Brésil a enchaîné 31 matchs consécutifs sans défaite en éliminatoires entre 1954 et 1993 (record sud-américain). – MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 15 octobre 2021

L’équipe dirigée par Neymar, l’un des joueurs les plus historiques du football de Rio de Janeiro, est en tête avec 31 points et six d’avance sur l’Argentine de Leo Messi, 14 sur l’Équateur et 15 sur la Colombie, qui marque la dernière place dans l’accès à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le Brésil compte, à six journées de la fin, plus d’un pied et demi à sa 22e participation à une Coupe du monde.

Le Brésil, favori de la France au Qatar 2022

L’équipe sud-américaine coupe les pronostics avec l’actuel champion du monde, la France de Deschamps, malgré la défaite contre l’Argentine lors de la dernière finale de la Copa América. Avec des joueurs de la stature de Neymar, Gabriel Jesús, Ederson ou Marquinhos, entre autres, les Brésiliens Ils visent leur 6e trophée en tant qu’équipe la plus récompensée de l’histoire de la compétition.

Après le Brésil de Neymar et la France de Mbappé, Benzema et Griezmann D’autres équipes sont également candidates au titre, comme l’Allemagne, l’Italie (actuel champion d’Europe), l’Argentine (actuel champion d’Amérique), l’Angleterre (actuel vice-champion d’Europe) ou l’Espagne (actuel vice-champion de l’UEFA Nations League). La prochaine épreuve de la Coupe du monde comptera, a priori et sauf surprise, avec des équipes de haut calibre où d’autres comme Pays-Bas ou Belgique ils peuvent également concourir pour le titre.