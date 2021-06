Le Brésil, la fête du chaos

08/06/2021 à 6h58 CEST

Et au milieu du chaos, la Seleçao visite Asunción (à 02h30 CEST), dans un duel suggestif avec le Paraguay où il peut égaler le record de tous les temps de la Coupe du monde d’avant 1970 de six victoires consécutives lors des éliminatoires d’Amérique du Sud.

L’attention, cependant, n’est pas dans les quatre lignes, où Tite présentera un 11 très similaire à celui qui a battu l’Equateur (2-0) dans un match insipide. La nouveauté pourrait être dans le retour de l’ancien Gérone, Douglas luiz au détriment de Fred (Uni), dans le double pivot à côté du capitaine Casemiro. Le blaugrana Emerson Royal va continuer à attendre une option, car Danilo (Juvenuts) est actuellement le titulaire incontesté du côté droit.

La Canarinha est en poussière. Il est prévu qu’à la fin du match, les joueurs, avec le soutien de l’entraîneur, Tite, et du staff technique, publient une déclaration dans laquelle ils exposeront leur colère de devoir jouer la Copa América, improvisée., dans un Brésil avec 473 000 morts du Covid-19. Un “pandégénocide” à part entière, parrainé par le président d’extrême droite Jair Bolsonaro. La possibilité d’un boycott existe, mais elle s’est essoufflée après la tentative infructueuse d’une performance commune avec les dix équipes participantes.

BOLSONARO CONTRE TITE

Un autre point d’attention est de savoir si Tite va démissionner ou non. L’entraîneur est au centre de la cible des milices numériques d’extrême droite, qui considèrent qu’il est l’instigateur de la rébellion interne. Encore une fausse nouvelle du bolsonarisme. Le fils du président, le sénateur Flavio Bolsonaro, a ajouté de l’huile sur le feu et a qualifié le technicien gaucho d’« hypocrite & rdquor; et l’a accusé de se déplacer pour des intérêts politiques et d’être « une boule & rdquor; de l’ancien président Lula, candidat à la présidence en 2022.

Tite envisagerait de quitter la Seleçao en raison de désaccords avec la CBF

| Lucas Figueiredo / CBF

La situation de Tite était insoutenable jusqu’à ce que le président de la CBF, Rogerio Caboclo, soit suspendu de ses fonctions pendant 30 jours dimanche par la commission d’éthique de l’entité. La raison en est les très graves accusations de harcèlement sexuel et moral d’un cadre de la Confederaçao. Les enregistrements de l’affaire, diffusés par Rede Globo, sont nauséabonds.

Caboclo, qui va difficilement rester en poste, avait promis à Jair Bolsonaro qu’il limogerait Tite après le match au Paraguay et de nommer le nouvel entraîneur Renato Portaluppi (D’ailleurs, idéologiquement un adepte de Bolsonaro). De cette façon, il a été assuré que le nouveau technicien a appelé les premières épées.

Sans Caboclo, Tite a repris de l’oxygène. Les dirigeants de la Confederaçao prévoient de le ratifier dans ses fonctions et de le responsabiliser, le protégeant des attaques et renforçant son autonomie. Le débat sur la continuité de Tite est entré dans l’agenda politique. L’entraîneur, à son insu, est déjà un symbole de la gauche et de l’opposition à l’Exécutif d’extrême droite. Une fois de plus, Bolsonaro il s’en est tiré en salant tout, en remettant en cause l’ordre préétabli, les institutions et les hiérarchies.

Il s’agit de la Copa América de Bolsonaro, un tournoi de blanchisserie pour blanchir à l’échelle internationale l’image d’un gouvernement génocidaire qui a ignoré sa propre citoyenneté pendant la pandémie. Un écran de fumée parfait.

Personne ne doute que le responsable ici est le président brésilien, qui a tenté, sans succès et avec l’approbation de la Conmebol, d’avoir une réunion télématique avec les 10 capitaines qui participeront au tournoi. pour leur assurer que les équipes nationales bénéficieraient de toutes les conditions sanitaires, mais ils ont catégoriquement refusé de tenir une telle rencontre. Sauvant les distances, depuis la triste Coupe du monde en Argentine en 1978, une telle situation politico-sportive ne s’était pas vue sur le continent.