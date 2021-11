Le Brésil l’un des, sinon le meilleur week-end de ma carrière

Lewis Hamilton estime que sa performance au Grand Prix de Sao Paulo était à la hauteur des meilleurs week-ends de course de sa carrière.

Les Mercedes l’homme était dans une ligue à part à Interlagos, revendiquant la victoire malgré un certain nombre d’obstacles à surmonter.

Après avoir pris la P1 lors des qualifications pour le sprint vendredi, il s’est fait retirer la FIA en le disqualifiant après avoir détecté une infraction technique avec son DRS.

Il a donc commencé le sprint depuis le fond du peloton et a effectué un excellent entraînement pour se frayer un chemin de P20 à P5 dans les 24 tours qui ont suivi.

Le septuple champion du monde n’a encore commencé la course principale qu’en P10, en raison d’une pénalité de cinq places sur la grille qui lui a été infligée en raison d’un changement de ICE, et a une fois de plus produit une performance époustouflante.

Après seulement 19 tours, il était en P2 avec le seul rival pour le titre Max Verstappen devant lui, et il a finalement dépassé le Néerlandais pour remporter une victoire bien méritée et donner un coup de pouce à ses espoirs de titre.

La performance a été saluée tout au long du sport au lendemain, et il pense lui-même que c’était là-haut avec les meilleurs week-ends de sa carrière.

« Ce fut un week-end si difficile pour tout le monde dans l’équipe et je pense vraiment que je viens d’être inspiré par la concentration et la détermination de chacun », a-t-il déclaré aux journalistes au Brésil.

« C’est facile de s’effondrer quand on est confronté à des choses difficiles comme des pénalités et des pénalités moteur. Mais tout le monde est resté positif, tout le monde a fait un excellent travail. Les mécaniciens ont fait un travail fantastique. Et la stratégie était également solide.

« Ensuite, c’était vraiment à moi de laisser tomber les choses le plus rapidement possible et de me concentrer uniquement sur le fait d’aller de l’avant. Mais est-ce que je pensais que nous pourrions venir du dernier… Je ne savais pas ce qui était possible mais j’ai tout donné.

« Ce fut certainement l’un des meilleurs week-ends, sinon le meilleur week-end que j’ai vécu dans toute ma carrière. »

Ce moment où nous avons tous retenu notre souffle dimanche Pas de quartier donné ⚔️#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/GrN72yzRCP – Formule 1 (@F1) 14 novembre 2021

Avant de dépasser Verstappen, Hamilton a tenté de le faire et a été forcé à écarter par le Néerlandais, les deux étant sortis de la piste.

Mercedes était furieuse lorsque les commissaires ont décidé de ne pas enquêter sur le Red Bull pour l’incident, mais Hamilton dit qu’il ne pensait pas beaucoup à ce qui s’était passé à l’époque.

« Dans le feu de l’action, ce n’est pas… Je ne sais pas vraiment », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé ce qu’il en pensait.

«Je pense que j’étais en avance au départ, et je pense qu’il a tenu bon et nous avons tous les deux manqué de route. Bon, je pense qu’il était à court de route, donc je devais évidemment éviter de sortir de route…

« Mais je veux dire, je n’y ai pas trop pensé et évidemment je vais devoir regarder la rediffusion, mais c’est un combat difficile et je ne m’attendrais pas vraiment à moins. Nous n’avons pas touché aux roues, ce qui est bien.