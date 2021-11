« Le Brésil m’apporte de très bons souvenirs »

11/10/2021 à 19h15 CET

Fernando Alonso (Alpine), double champion du monde de Formule 1 (2005 et 2006, avec cette équipe, qui courait alors sous le nom de Renault), qui a célébré l’accomplissement mathématique de ses deux couronnes sur le circuit d’Interlagos, hôte du Grand Prix du Brésil le week-end prochain, a déclaré que cette piste lui rappelle toujours « de très bons souvenirs » et qu' »il ne semble pas que 15 ans se soient écoulés depuis qu’il a remporté » son « deuxième titre ».

« Physiquement, c’est un circuit difficile à parcourir. Il est plein de nids-de-poule, l’altitude est à nouveau élevée et la météo peut être extrêmement imprévisible », a expliqué le double champion du monde asturien en référence à l’Autodromo Jose Carlos Pace de São Paulo, site de le dix-neuvième Grand Prix du championnat.

« Il y a toujours des drames au Brésil et nous devons nous y préparer, mais cela rend tout le week-end excitant car tout peut arriver », a expliqué Alonso, qui a terminé neuvième au Mexique et est dixième de la Coupe du monde de F1 après deux ans. absent de celui-ci.

« Évidemment, l’endroit me rappelle de très bons souvenirs et je n’ai pas l’impression que c’était il y a quinze ans que j’y ai remporté mon deuxième titre. »a commenté l’Espagnol, qui après être devenu le plus jeune champion du monde en 2005, un an plus tard, il est également devenu le plus jeune double champion du monde ; records détenus désormais par l’Allemand Sebastian Vettel (Aston Martin), depuis l’époque où il était membre de Red Bull.

« Nous avions un package solide cette année-là, mais alors que la saison atteignait ses dernières courses, les Ferrari étaient très rapides et cohérentes », se souvient Alonso, 32 fois victorieux dans la catégorie reine ; dans laquelle.

« Cependant, Michael (Schumacher) a abandonné à Suzuka, qui était la manche avant le Brésil, et cela signifiait que nous n’avions besoin que d’un point pour remporter le championnat. Au final, nous avons eu une bonne course pour terminer à la deuxième place et c’était suffisant pour le titre. Le sentiment après était incroyable », a déclaré Alonso.