Le Brésil possède les nouveaux MacBook Pro et AirPods 3 les plus chers au monde

Si vous envisagez d’acheter les nouveaux MacBook Pro M1 Pro et M1 Max ou même des AirPods 3, ne le faites pas au Brésil. Encore une fois, le pays d’Amérique du Sud possède les produits Apple les plus chers au monde. Voici où vous devriez et ne devriez pas acheter les nouveaux Mac et AirPods 3.

Comme d’habitude, Jun Saito de Nukeni a rassemblé les prix de tous les MacBook Pro et AirPods 3 disponibles sur les sites Web d’Apple à travers le monde. Il explique que « parce que le taux d’imposition varie selon l’État et la province aux États-Unis et au Canada », il affiche deux prix différents : un pour un achat effectué là où le taux est le plus bas et un pour là où il est le plus élevé.

Par exemple, si vous achetez le modèle de base Mac 14 pouces, il coûte 1 999 $ aux États-Unis, tandis qu’au Brésil, il coûte 4 895,19 $. Avec ce prix, vous pourriez facilement obtenir l’une des meilleures configurations du MacBook Pro 16 pouces avec une puce M1 Max. Il y a aussi un bond de prix impressionnant lorsque l’on compare le deuxième pays le plus cher au Brésil, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

MacBook Pro 14 pouces les prix les plus bas pour le modèle de base :

États Unis: 1 999,00 $

Hong Kong: 2 056,97 $

Japon: 2 097,53 $

Malaisie: 2 108,30 $

Canada: 2 119,50 $

Prix ​​les plus élevés du MacBook Pro 14 pouces pour le modèle de base :

Brésil: 4 895,10 $

Hongrie: 2 824,76 $

Norvège: 2 788,99 $

Suède: 2 768,71 $

Pologne: 2 732,40 $



MacBook Pro 16 pouces les plus bas prix pour le modèle de base :

États Unis: 2 499,00 $

Hong Kong: 2 545,53 $

Malaisie: 2 587,51 $

Japon: 2 622,35 $

Canada: 2 670,79 $

Prix ​​les plus élevés du MacBook Pro 16 pouces pour le modèle de base :

Brésil: 5 982,94 $

Norvège: 3 501,37 $

Hongrie: 3 466,76 $

Suède: 3 461,03 $

Danemark: 3 401,25 $



AirPods 3 prix les plus bas :

États Unis: 179,00 $

Hong Kong: 192,72 $

Malaisie: 198,63 $

Singapour: 199,30 $

Royaume-Uni: 199,59 $

AirPods 3 prix les plus élevés :

Brésil: 434,95 $

Inde: 245,58 $

Suède: 241,73 $

Danemark: 241,68 $

Hongrie: 240,71 $

si vous souhaitez comparer plus de pays, vous pouvez trouver le post de comparaison complet sur le nouveau MacBook Pro ici et les AirPods 3 ici.

Envisagez-vous de vous procurer l’un des deux nouveaux produits Apple ? Sont-ils plus ou moins chers dans votre pays ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

