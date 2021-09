Le Brésil, pour tourner la page du Maracanazo face au Chili

02/09/2021 à 07:00 CEST

Le Chili-Brésil (à 03h00 CEST le lendemain matin) s’est joué dans une ambiance raréfiée par le boycott des équipes de Premier League d’abandonner leurs joueurs qui devraient disputer le triple tour des tours qualificatifs sud-américains pour Qatar 2022. Et la perte de deux Chiliens, mais surtout des Brésiliens encore, donnent à la rencontre un scénario d’imprévisibilité.

Pour Canarinha, c’est le premier match après le Maracanazo que l’Argentine a enfreint (0-1) en finale de la dernière Copa América. Un match maudit qui n’est pas évoqué dans la concentration brésilienne. Dans la Seleçao, ils préfèrent parler du possible record de sept victoires lors des sept premières journées du groupe de qualification sud-américain. “Nous sommes très réguliers, parce que nous nous concentrons match par match et parce que nous avons une plateforme de jeu très bien formée avec une excellente base”, fait remarquer Tite.

“Dans les tours de qualification, nous sommes une équipe qui marque en moyenne trois buts par match et qui n’a encaissé que deux buts en six matchs, ce qui donne une mesure de nos performances”, souligne l’entraîneur, qui attend un match “lâche”.

Voyez comment j’ai travaillé ou travaillé la #SeleçãoBrasileira à la veille du match contre le Chili ! # Éliminatoires pic.twitter.com/19zZoV1jvz – CBF Futebol (@CBF_Futebol) 1er septembre 2021

La Roja, qui aura une nouvelle fois le soutien de ses supporters au stade Monumental, a soif de revanche pour l’élimination face aux Brésiliens en quarts de finale de la Copa América (1-0). “C’était un match à mort, et cela fait partie d’une égalité, nous devons penser à ce qui peut arriver plus tard, donc nous devons être un peu plus prudents car l’important est de marquer des points et de remonter un peu dans le classement.”, dit l’ex-blaugrana Arturo Vidal, qui se poursuivra un an de plus à l’Inter Milan.

“C’est un jeu que j’attendais depuis longtemps”, souligne le Mohawk chilien, alimentant le climat de rivalité qui a entouré cet affrontement ces dernières années. “Au cours des derniers tours de qualification, nous les avons remportés à domicile et c’est ce que nous avons l’intention de faire maintenant”, ajoute-t-il, conscient de l’importance sportive pour le Rouge, actuellement hors des positions qualificatives pour la Coupe du monde.

NEYMAR ET VARGAS RECHERCHENT DES PARTENAIRES D’ATTAQUE

Tite et Martín Lasarte devront tous deux improviser dans leurs formations respectives, principalement dans le secteur offensif. Neymar pourrait former un triplet offensif avec Gabigol, qui traverse un moment impressionnant à Flamengo, avec la nouvelle signature de matelas, Matheus Cunha, qui était le 9e du Brésil en or olympique.

Le Chili ne peut pas compter sur Alexis Sánchez, absent sur blessure, ni sur l’Anglo-Chilien Ben Brereton, qu’il n’a pas obtenu la permission des Blackburn Rovers de déménager. Image de balise Eduardo Vargas, qui joue à un niveau élevé à At. Mineiro, a une place garantie et ils peuvent vous accompagner Jean Ménèse et Ivan Morales.

LES ALIGNEMENTS POSSIBLES CHILI – BRÉSIL

LE CHILI: bravo ; Isla, Gary Medel et Mena ; Erick Pulgar, Aránguiz, Arturo Vidal et Luis Jiménez ; Jean Ménèse, Iván Morales et Eduardo Vargas.

BRÉSIL: Weverton ; Danilo, Éder Militao, Marquinhos et Alex Sandro ; Casemiro, Bruno Guimaraes et Lucas Paquetá ; Neymar, Gabigol et Matheus Cunha.

Arbitre: Diego Haro (Pérou)

Stade: Monumental (Santiago)

Calendrier: À 03h00 CEST.