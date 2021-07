Le Brésil prend l’avantage face à l’Arabie saoudite

La équipe brésilienne fait ses débuts dans le Stade de Saitama ce mercredi pour leur dernier match de la phase de poules du tournoi olympique masculin, contre Arabie Saoudite (10h00, Eurosport et DAZN).

Après la victoire dominante lors des débuts contre les Allemands (4-2) et le faible nul contre la Côte d’Ivoire, l’équipe dirigée par le capitaine Dani Alves a besoin d’une belle victoire contre les Saoudiens, déjà éliminés, pour éviter les frayeurs et éviter l’Espagne jusqu’à une hypothétique finale, si les deux finissent premiers de leur groupe respectif.

La Côte d’Ivoire à égalité avec le Brésil pour la tête du groupe D, avec un but de moins dans la différence de tant de buts marqués et reçus. En cas de victoire brésilienne, si les Africains parviennent aujourd’hui à battre l’Allemagne avec deux buts de plus que le Brésil, ils arracheront la tête. Un match nul suffit aux deux pour s’assurer une place en quarts de finale. L’Allemagne, quant à elle, doit gagner pour se qualifier.

« Les Saoudiens sont une bonne équipe, ils ont joué de bons matchs contre la Côte d’Ivoire et l’Allemagne et n’ont perdu que sur un petit détail, la malchance, avec un but en stratégie en fin de match. Tout le monde veut gagner contre le Brésil. Ce sera un match difficile mais notre objectif est de finir premiers du groupe et nous y allons”, a déclaré l’entraîneur André Jardine, qui n’aura pas l’un de ses joueurs clés, le milieu de terrain. Douglas Luiz, d’Aston Villa, qui a vu le rouge lors du match précédent. Par lui, il entrera Matheus Henrique, jeune milieu de terrain du Gremio qui était le partant et le capitaine de l’équipe pendant les pré-olympiques.

Probables alignements Arabie Saoudite-Brésil

Arabie Saoudite: Al Rubaie ; Abdulhamid, Al Amri, Hindi, Al Shahrani ; Al Hassan, Al Faraj ; Al Khulaif, Al Dawsari, Al Najei et Al Hamdan.

Brésil: Saints; Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Arana ; Bruno Guimarães, M. Henrique, Claudinho, Antony ; Matheus Cunha et Richarlison.

Stade : Stade de Saitama.

Heure : 10h00 (Eurosport et DAZN)