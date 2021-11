Le Brésil punit le « jogo bonito »

19/11/2021 à 08:00 CET

Si Garrincha jouait maintenant pour le Brasileirao, il serait expulsé chaque week-end pour « manque de respect envers le jeu & rdquor ;. C’est l’argument singulier, explicité par l’arbitre Ramon Abatti Abel (de Santa Catarina) pour réprimander le milieu de terrain Mauricio, de l’Internacional, lors du match contre Ath. Paranaense.

Son «péché» était d’effectuer une transition offensive en effectuant six coups sûrs d’affilée sans laisser le ballon toucher l’herbe. Il y avait six ’embaixadinhas’, en argot local, faites naturellement à la 83e minute lorsque le Colorado a gagné 2-1 à domicile et que le match était toujours ouvert.

Les joueurs de Furacao ont réagi comme des fous à ce qu’ils ont interprété comme une provocation. Parmi les plus perturbés se trouvait le côté Marcinho, un champion de l’éthique et des bonnes manières qui a renversé en décembre un couple de retraités à Rio de Janeiro (qui a fini par mourir) et s’est enfui sans les aider.

Les procès-verbaux de la collégiale Santa Catarina, véritablement méconnus du grand public, devraient être déposés dans la collection du très intéressant Museu do Futebol, au stade Pacaembu, à Sao Paulo, pour que personne n’oublie un tel acte de médiocrité.

La carte de la honte a amené la suspension, car c’était le troisième avertissement pour Mauricio (Un footballeur de 20 ans à prendre en compte), qui ne pouvait pas être contre Cuiabá, quand son équipe joue une place dans les Libertadores.

LA TORCIDA DÉFEND LES CRÉATIFS

Les torcedores ont inondé les réseaux sociaux pour exprimer leur indignation face à ce qu’ils considèrent comme une tentative de castration de la créativité qui a toujours caractérisé les joueurs brésiliens. L’action arbitrale a été interprétée comme une punition, un avertissement, presque une menace, pour ceux qui osent pratiquer le « jogo bonito » dans toute la profondeur des dribbles et des actions de l’imaginaire collectif brésilien. En France, Neymar Jr. et Lucas Paquetá ont déjà vu le jaune pour avoir fait des « lambretas ».

Le lendemain, nouveau lancement qui a multiplié le débat sur la tentative d’encadrer et d’imposer des limites esthétiques à ceux qui construisent. Dans le match Sao Paulo-Flamengo, Michael, un habile ailier de Rio Negro, a contrôlé une passe en diagonale avec son talon et les deux pieds suspendus. Un contrôle « de lettre & rdquor ;, en portugais, qu’il forme habituellement.

Michael a eu des problèmes avec les joueurs de Sao Paulo en raison d’un contrôle spectaculaire

| Alexandre Vidal / Flamengo

L’actuel double champion de Brasileirao gagnait déjà 0-3 en première mi-temps et un tangana était monté car les Saopaulinos, qui jusque-là n’avaient pas montré un iota d’amour-propre, se sentaient indignés. L’arbitre à cette occasion n’a pas réprimandé l’artiste. Les cariocas gagneraient 0-4 face à l’ancienne équipe de Dani alves et Michael, qui a signé un doublé, a fini meilleur buteur après avoir marqué six buts lors des cinq dernières journées.

La réaction de masse des torcedores et des journalistes en défense du « jogo bonito » et de ce que le professeur et historien Luiz antonio simas appelé avec le néologisme ‘engarrinchamento’ du jeu a montré que le Brésil veut préserver l’essence de l’art du football, au-delà du profil de joueurs physiques qu’elle crée pour alimenter la chaîne de production qui exporte, à la demande, vers le football européen.