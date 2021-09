Le Brésil revient sur les lieux après la pagaille

09/09/2021 à 08:00 CEST

Et après l’embarras Brésil-Argentine et leur suspension surréaliste, la Seleçao revient jouer dans un match contre le Pérou (à 02h30 CEST, à l’Arena Pernambuco, à Recife) qui est caché dans le fond des médias. Tous les regards sont toujours rivés sur les conséquences du superclassique, dont la résolution est déjà entre les mains de la FIFA.

Le principal défi pour TIte est de motiver ses joueurs pour porter le record à huit victoires consécutives lors des huit premiers matchs des éliminatoires sud-américains. La vérité est que le Brésil a déjà un passeport virtuellement tamponné pour Qatar 2022, car, avant la fin du premier tour, il a déjà ouvert 11 points sur la Colombie, qui est celle qui occupe la place des play-offs.

L’entraîneur gaucho devra faire un alignement de circonstances. Au plus bas connu des 9 internationaux du Premier et des deux footballeurs du Zénith de Saint-Pétersbourg, celui des sanctionnés Marquinhos, que la CBF a déjà annulé car, comme le Brésil-Argentine n’a pas été joué, ils ne voulaient pas prendre de risques en l’alignant.

Controverse mise à part, le Brésil doit retrouver son ton. Il est impossible de tirer des conclusions des 6 minutes jouées contre l’Albiceleste, le point de départ est donc leur performance décevante il y a une semaine à Santiago. Il a gagné 0-1, avec un but du flamenguista Everton Ribeiro, mais était clairement dominé par l’équipe de Martin Lasarte.

Tite mettra le 4-4-2 du superclassique : Gerson et Casemiro formeront le double pivot et Lucas Paquetá et Everton Ribeiro donnera plus de cohérence au milieu de terrain. Arrivera sera Neymar Jr., Gabigol, tandis que Vinicius Jr partira du banc.

Le Pérou, de son côté, tentera de pêcher dans un fleuve en difficulté. Il sait qu’il s’est vu offrir une opportunité, peut-être unique, de pouvoir marquer au Brésil. Ceux du Pacifique, qui viennent de gagner avec beaucoup de souffrances au Venezuela (1-0), auront les pertes de Sergio Pena blessé et Paul Guerrero sanctionné.

Ricardo Gareca Il pourrait miser sur la retraite défensive et exploiter la vitesse de ses conseils, pour tenter de traquer un point qui le maintiendra en vie dans le combat pour, au moins, entrer en play-off.

LES ALIGNEMENTS POSSIBLES BRÉSIL – PÉROU

BRÉSIL: Weverton ; Danilo, Éder Militao, Lucas Veríssimo et Alex Sandro ; Casemiro, Gerson, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro ; Neymar et Gabigol.

PÉROU: gallois; Corzo, Santamaria, Callens, López ; Tapia, Yotun, Carrillo, Flores ; Grotte et Lapadula.

Arbitre: Wilmar Roldán (Colombie).

Stade: Arène Pernambuco (Recife).

Calendrier: A 02h30 CEST.